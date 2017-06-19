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    Климкин и Яценюк получили ордена за вклад в безвиз

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    Европа открывает для украинцев свои границы (590)

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    Арсений Яценюк награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Павел Климкин удостоился ордена "За заслуги" III степени. Соответствующий указ президента обнародован в понедельник.
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    Павел Климкин
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко наградил экс-премьера Арсения Яценюка и министра иностранных дел Павла Климкина за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных устремлений страны и "укрепление ее международного авторитета".

    Соответствующий указ президента в понедельник обнародован на его сайте. В документе говорится, что награды президент раздает "за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".

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    В частности, экс-премьер Яценюк награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Остальные удостоились орденов "За заслуги" III степени — среди них заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, министр иностранных дел Климкин, посол Украины в Финляндии и Исландии по совместительству Андрей Олефиров и другие.

    Весной прошлого года в Украине разгорелся политический кризис, результатом которого стала отставка правительства Аресения Яценюка. Он считает, что отставка является следствием искусственно созданного политического кризиса в стране, целью которого было смещение его с должности.

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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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