Под Администрацией президента произошли стычки "айдаровцев" с полицией

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КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Столкновения между протестующими бойцами добровольческого батальона "Айдар" и правоохранителями произошли под Администрацией президента в понедельник.

По данным УНИАНа, "айдаровцы" с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.

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Так, протестующие пытались разбить палатку под АП, что спровоцировало столкновения с силовиками.

Напомним, накануне в столице произошли стычки между полицейскими и противниками ЛГБТ-марша. Не так давно в Киеве бойцы добробатов также штурмовали горсовет.