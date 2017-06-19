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    Киев

    Под Администрацией президента произошли стычки "айдаровцев" с полицией

    (обновлено: )40701
    "Айдаровцы" с народным депутатом и экс-комбатом Сергеем Мельничуком в понедельник вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.
    Столкновения под Администрацией президента
    Скриншот

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Столкновения между протестующими бойцами добровольческого батальона "Айдар" и правоохранителями произошли под Администрацией президента в понедельник.

    По данным УНИАНа, "айдаровцы" с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.

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    Так, протестующие пытались разбить палатку под АП, что спровоцировало столкновения с силовиками.

    Напомним, накануне в столице произошли стычки между полицейскими и противниками ЛГБТ-марша. Не так давно в Киеве бойцы добробатов также штурмовали горсовет.

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