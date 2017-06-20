Порошенко прибыл в США, возложил цветы и пообщался с диаспорой

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона, сообщает "Укринформ".

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Официальная программа визита президента не разглашается, однако ранее источники сообщали, что Порошенко планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.

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Как передает "Голос Америки", по прибытии в Вашингтон президент возложил цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 гг, где также встретился с представителями украинской диаспоры и духовенства.