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    Порошенко прибыл в США, возложил цветы и пообщался с диаспорой

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (22)

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    Накануне президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где, как ожидается, проведет первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона, сообщает "Укринформ".

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    Официальная программа визита президента не разглашается, однако ранее источники сообщали, что Порошенко планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.

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    Как передает "Голос Америки", по прибытии в Вашингтон президент возложил цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 гг, где также встретился с представителями украинской диаспоры и духовенства.

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