Закон о деоккупации Донбасса: в ВР будут играть на патриотизме — политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа, который вынесут сразу в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По словам Ирины Геращенко, это законопроект практически завершен, он готовится на базе минских договоренностей и предусматривает, что мониторинговая миссия ОБСЕ будет продолжать свою деятельность на оккупированных территориях. Однако предполагается и возможность использования международной полицейской или миротворческой миссии на Донбассе.

Стоит отметить, что текстовой версии законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса никто не видел, кроме группы депутатов, которые готовят документ, но, тем не менее, в СМИ уже обсуждают его основные положения.

Как повлияет принятие Радой законопроекта о реинтеграции Донбасса на ситуацию в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви вже встигли ознайомитися хоч частково з тим, що вже є на даний момент?

— По суті, дійсно, в такому відкритому доступі даного законопроекту ще немає.

Я так зрозумів, що поки що мова може вестися про ту концепцію, яка вже озвучувалася на круглому столі, і в цілому, по тим висловлюванням, які є зі сторони різних нардепів з президентського табору. Тому що, крім всього, сьогодні ще Артур Герасимов давав своє певне бачення… але вони в багатьох пунктах є суперечливі. Тому говорити про такі конкретні функції варто буде, коли вже буде безпосередньо сам законопроект.

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Цей документ відкриває ширше поле для введення воєнного стану на окремих територіях і при можливих військових діях?

— Ні. Справа в тому, що є три причини, чому неможливо на сьогоднішній день ввести воєнний стан. Принаймні, чому, власне кажучи, президентська сторона уникає цього воєнного стану.

По-перше, воєнний стан неможливо ввести без відповідного рішення ВРУ. Тому що це конституційне, фактично, повноваження ВРУ. Там достатньо оперативно протягом двох днів ВРУ має збиратися і вводити такий воєнний стан.

По-друге, коли є у нас відповідний закон про правовий режим воєнного стану, він був прийнятий ще в 2015 році, і там є достатньо такі чіткі положення, не лише сама процедура введення, але вони стосуються, наприклад, такого, що там чітко зазначається час введення і строк, на який він вводиться. Ми розуміємо, що та операція, яка триває, вона може тривати невизначений час.

Є третя, досить важлива причина, про яку треба так само згадувати, що в умовах воєнного стану, якщо закінчуються повноваження діючого президента, діючої ВРУ, вони продовжують виконувати свої повноваження до обрання нового президента, обрання ВРУ. А їх можна обирати лише після скасування воєнного стану.

Тому цілком зрозуміло, що якщо би президент навіть захотів би піти на пролонгацію своїх повноважень, то щодо парламенту, навряд чи він це піде. Тому я думаю, що дійсно ведеться мова про можливість легального застосування ЗСУ, але оминаючи оцього рішення про воєнний стан, який вимагає досить складної процедури, і я думаю, що Порошенко не хоче декілька разів звертатися до ВРУ щодо цього питання, і тим більше, щоб фактично чітко визначати строки проведення цієї операції.

Другий аспект законопроекту стосується реінтеграції Донбасу. Зокрема документ передбачає визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями. Причому за те, що там відбувається, відповідальність буде покладено на країну-окупанта. А яким чином цей момент дозволить Україні повернути собі території, які фактично закріплюються за країною-агресором? Чи йдеться про інше?

— Давайте так говорити. Ці положення насправді не є новими. Тому що ще минулого року був зареєстрований законопроект Оксани Сироїд, і там фактично визначалися ті регіони, які є в Донецькій і Луганській областях, в тому числі АР Крим, вони визначалися як окуповані.

Голос Столицы Валерий Гончарук

І дійсно, там виплата певних компенсацій за економічні втрати, підприємствам, громадянам, покладалися на РФ. Там в принципі, от знову ж таки, як пояснювали представники "Самопомочі", і автори цього законопроекту, тому що там не лише "Самопоміч" була, що будуть рішення судів і у відповідності до тих міжнародних судів, Україна буде вимагати компенсацію за ті втрати, які були громадянами, приватними особами та відповідно підприємствами.

Я так розумію, просто ці тези з того законопроекту будуть перекинуті в новий законопроект. Можливо, там будуть якісь нюанси.

Чи знайдуться голоси у Раді за цей законопроект?

— Я думаю, що включать представників РПЛ, я не виключаю, що представники "Самопомочі". Складно говорити про будь-яку дискусію зараз в сьогоднішній період, в червень-липень, у будь-яких законопроектів.

Але я думаю, що будуть грати на певній цій воєнно-патріотичній тематиці, тому що в принципі публічно ані "Самопоміч", ані РПЛ, ані "Батьківщина" не виступали проти подібного законопроекту. Вони першими, хто були ініціаторами, по суті, легалізації цього окупованого статусу. Тому, я думаю, саме в цьому контексті буде тривати дискусія.

Але чи вистачить голосів… я думаю, що якщо домовляться з радикалами і з "Самопоміччю", то голосів повинно вистачити.

Ранее политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса – перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.