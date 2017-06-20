Переговоры в Вашингтоне: Порошенко поднимет тему Крыма — Кирюхин

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник вечером, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Вашингтон, а уже во вторник в Овальном кабинете встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Петр Порошенко проведет переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

Возможную повестку дня переговоров в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

С чем летит в Вашингтон наш президент? Каковы его основные цели?

— Очевидно, что повестка дня предстоящих переговоров президента Украины и президента США включает несколько вопросов. Прежде всего, это вопрос сотрудничества Украины и США, или шире — НАТО и Украины, по вопросам безопасности. И без сомнения, это тема вопроса урегулирования донбасского конфликта, тема конфликта на Востоке будет первой и приоритетной в обсуждении на этой встрече.

Кроме того, без сомнения, украинская сторона будет поднимать вопрос статуса Крыма, поскольку в последнее время очевидно, что тема Крыма уходит на второй план, и это украинское руководство рассматривает как негативный сигнал, и сейчас на таком уровне пытается поднимать крымский вопрос. И я думаю, что этот вопрос в этот раз будет поднят.

Что вы имеете в виду, говоря "статус Крыма"? В каком контексте?

— Я имею в виду, поддержку Украины в работе по возвращению контроля над территорией Крыма, поскольку очевидно, что Россия считает этот вопрос для себя закрытым, а не в интересах сейчас Украины то, что эта тема уходит на второй план.

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И я думаю, последнее время прилагаются очевидные усилия украинской стороны, для того чтобы опять актуализировать вопрос Крыма.

Итак, главная цель его визита — это конфликт на Донбассе?

— Без сомнения. Об этом можно судить по тому, что именно эта тема последнее время поднималась в связи с украинским вопросом в американских кругах, об этом говорил Тиллерсон, госсекретарь, об этом говорили разные представители Госдепартамента, очевидно, что в Вашингтоне именно тему Донбасса рассматривают как первоочередную.

А кроме Донбасса, Крыма, Украина, конечно же, судя по программе встречи, будет поднимать вопросы финансовой поддержки, и тут есть о чем поговорить, учитывая то, что новая администрация радикально меняет подходы и к поддержке других стран, и, в частности, решительно сокращает финансирование множества программ. В том числе это касается Украины. И, конечно же, это будет тема для обсуждения, тема №3, она как бы тоже будет крайне важна.

Вообще, какую роль для США в урегулировании конфликта на Донбассе выберет Трамп и его администрация? Будут ли они активно вмешиваться в процесс переговоров?

— В последнее время мы наблюдаем определенную эволюцию в этом вопросе, поскольку от первоначального очевидного не-интереса и явного предпочтения того, чтобы этот вопрос решался на локальном европейском уровне, до поворота лицом к Украине, понимания того, что диалог какой-то с РФ невозможен без разрешения, выработки какой-то позиции по Сирии и по Украине, и в этом отношении мы видим, что в последнее время активизировался украинский вопрос в обсуждениях в Вашингтоне.

Более того, появились основания говорить о том, что параллельно с "минском" рассматриваются другие варианты, как дополнение к "Минску", фраза Тиллерсона о том, что если РФ и Украина договорятся, найдут какую-то формулу разрешения конфликта в обход "Минска", то США их будут приветствовать, они говорят о том, что сейчас рассматривается целое поле возможностей и политика в отношении Украины, позиция США по украинскому вопросу, на самом деле, на данный момент вырабатывается.

И в этом отношении визит Порошенко имеет двойное значение для внутренней американской политики. Во-первых, это демонстрация со стороны Трампа того, что он не намерен вести какие-то закулисные переговоры с Путиным, в чем его часто обвиняют, а прислушивается к мнению разных сторон и, в том числе, мнению Украины, поэтому это важная демонстрация того, что он включен наравне со всеми в этот процесс, а не пытается как-то договориться с Москвой даже в обход значительной части конгрессменов.

Второе: внутриамериканское назначение этого визита состоит в том, что поскольку позиция американской стороны в отношении украинского вопроса на данный момент только вырабатывается, то мнение украинского президента в данном случае, тоже как консультационное, тоже крайне важно, чтобы понимать, какая позиция Украины, какие возможности, лучше, конечно же, провести такую встречу, это вполне в интересах Белого дома сейчас.

На кого будет давить Трамп, скорее всего — на нас, чтобы мы выполняли минские договоренности, или на РФ?

— Я бы не ставил вопрос относительно того, на кого будет давить, потому что очевидно, что вряд ли США будут давить на Украину, так же как вряд ли США будут давить на РФ, по крайней мере, попытки такого давления до сегодняшнего момента эффекта достаточного не приносили.

Очевидно, что США заинтересованы в деэскалации конфликта и демилитаризации востока Украины. Но вопрос о том, как и на каких условиях это будет достигаться. И вот тут, конечно же, что обращает на себя внимание то, что Украина и США, с одной стороны, и РФ, по-разному видят принципиальный подход к разрешению этого вопроса.

Если для Москвы важно усадить за стол переговоров Киев и Донбасс, и она рассматривает этот конфликт как внутриукраинский, то и до сегодняшнего дня, и предыдущая администрация, и, судя по словам Тиллерсона, а также других представителей США, и для новой администрации, так же как для Украины, этот конфликт рассматривается, прежде всего, как российско-украинский конфликт.

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И в этом отношении не совсем понятно, какие могут быть точки сближения, как они могут вырабатываться, но очевидно, что сейчас какие-то пути этого ищутся, и я бы обратил внимание, что в данном случае позиция США и Украины совпадает в плане общей интерпретации конфликта.

После этой встречи мы услышим какие-то громкие заявления? Парубий говорил, что у Украины есть шансы получить от США летальное оружие…

— Я не думаю, что следует ожидать громких заявлений, тем более по вопросу предоставления летального оружия, тем более на фоне того, что приближается вероятная встреча Трампа и Путина в июле, в Гамбурге. Но очевидно, что демонстрация поддержки курса украинских реформ со стороны США будет сделана.

И тут велика вероятность того, что будет продемонстрирована преемственность внимания США к процессу реформ в Украине и, возможно, даже некоторая неудовлетворенность прогрессом в отношении отдельных реформ. Мы уже много видели критических замечаний, так что, я думаю, тут может быть продемонстрирована поддержка и, возможно, даже некоторые указания на недоработку в этом направлении.

Что касается именно одного из главных вопросов переговоров — это проблемы Донбасса, то я не ожидаю на ближайшее время каких-то громких прорывных заявлений.

Президент США, скорее всего, встретится с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля, чего ждать от этой встречи?

— Я думаю, сейчас очень многие переоценивают значение этой встречи. Я точно также не ожидаю сильного прорыва какого-то на этой встрече, и этому будет способствовать целый ряд обстоятельств.

Во-первых, то, что слишком диаметральные позиции России и США сейчас по целому ряду вопросов мировой повестки дня, очень диаметральные, есть проблемные моменты и легкого сближения на фоне крайне низкого уровня отношений, который существует сегодня, вряд ли стоит ожидать.

Во-вторых, принимая во внимание то колоссальное давление, которое сейчас оказывается на президента Америки внутри США, и обвинения в его адрес, связанные с тем, что в той или иной степени он сотрудничает с РФ, я думаю, тоже не будут способствовать тому, что мы будем ожидать какого-то серьезного прорыва.

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Поэтому это ознакомительная встреча, скорее всего, которая может быть позволит сформировать площадку для налаживания диалога по болезненным вопросам, а один из них, конечно, вопрос Украины.

Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.