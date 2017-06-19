Белый дом: по встрече Порошенко с Трампом ясности нет

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник, 20 июня, встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, вопрос о его встрече с президентом Дональдом Трампом пока открыт, заявил в рамках брифинга для журналистов представитель Белого Дома Шон Спайсер.

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"Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом.

В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что глава государства отправился с рабочим визитом в США. При этом он не уточнил ни цель визита, ни программу встреч.