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    Белый дом: по встрече Порошенко с Трампом ясности нет

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (19)

    (обновлено: )1038132
    По словам представителя Белого Дома Шона Спайсера, запланирована встреча президента Петра Порошенко во вторник с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно.
    Белый дом. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник, 20 июня, встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, вопрос о его встрече с президентом Дональдом Трампом пока открыт, заявил в рамках брифинга для журналистов представитель Белого Дома Шон Спайсер.

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    Пресс-служба Администрации президента
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    "Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно", — сказал он.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом.

    В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что глава государства отправился с рабочим визитом в США. При этом он не уточнил ни цель визита, ни программу встреч.

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