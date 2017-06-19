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    Эксперты о встрече Порошенко-Трамп: огромный уровень взаимного недоверия

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (14)

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    Трамп встречается с Порошенко, чтобы уйти от внутренней критики, показать, что никакого сговора с Москвой нет, а украинскому президенту наверняка укажут, что пора выполнять минские соглашения, прогнозируют политологи.
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    Порошенко в США
    Пресс-служба Администрации президента
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    Такая долгожданная встреча — уже скоро: президент Петр Порошенко отправился в США на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Спиваковский.

    При этом официальной информации о встрече пока нет: общение глав государств может состояться вечером в понедельник или во вторник. Подготовка первой встречи Порошенко с Трампом ведется еще с зимы, после вступления в должность американского президента.

    "Огромнейший уровень взаимного недоверия"

    Будет ли рандеву первых лиц "прорывным" для Украины? По мнению политолога, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, это будет операция "Прикрытие" для американского президента.

    РИА Новости Украина
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    Петр Порошенко в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом
    "Для Трампа эта встреча — это его финт, который он уже применял: после встречи с Лавровым встречался с Климкиным. Это для балансировки внутренней критики перед встречей с Путиным. А иначе Трамп будет атакован американским истеблишментом и СМИ по теме сговора с Россией, сдачи национальных интересов и так далее. А встречаясь с Порошенко, он уходит от критики", — рассказал эксперт.

    Он прогнозирует, что на встрече Порошенко с Трампом ничего принципиального решено не будет, поскольку сегодня между ними — "огромнейший уровень взаимного недоверия".

    "Петр, пора выполнять минские соглашения"

    Трампу нужно "отстроиться" от контактов с Россией, показать, что он последователен в своей политике, избежать внутренней критики, уверен политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Вряд ли речь идет о серьезных политических документах. Поговорят о продолжении реформ, поговорят об урегулировании на Донбассе, возможно, несколько слов скажут о Крыме. Но, думаю, главное, будет произнесена сакраментальная фраза: "Петр, пора выполнять минские соглашения". А дальше, после встречи с Путиным, начнется самое интересное. Как, в каких формах, мы можем только гадать", — сообщил эксперт.

    Впрочем, добавляет он, даже если Трамп и Путин ни о чем не договорятся, без последствий для Украины это не останется.

    Не ждет каких-то "прорывов" и политолог Александра Решмедилова, прогнозирующая, что встреча двух президентов будет проходить "в экспресс-режиме".

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