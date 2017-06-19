Эксперты о встрече Порошенко-Трамп: огромный уровень взаимного недоверия

Евгений Стримов, РИА Новости Украина @STsegolko Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

Такая долгожданная встреча — уже скоро: президент Петр Порошенко отправился в США на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Спиваковский.

При этом официальной информации о встрече пока нет: общение глав государств может состояться вечером в понедельник или во вторник. Подготовка первой встречи Порошенко с Трампом ведется еще с зимы, после вступления в должность американского президента.

"Огромнейший уровень взаимного недоверия"

Будет ли рандеву первых лиц "прорывным" для Украины? По мнению политолога, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, это будет операция "Прикрытие" для американского президента.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

REUTERS Jonathan Ernst Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом , — рассказал эксперт.

Он прогнозирует, что на встрече Порошенко с Трампом ничего принципиального решено не будет, поскольку сегодня между ними — "огромнейший уровень взаимного недоверия".

"Петр, пора выполнять минские соглашения"

Трампу нужно "отстроиться" от контактов с Россией, показать, что он последователен в своей политике, избежать внутренней критики, уверен политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Вряд ли речь идет о серьезных политических документах. Поговорят о продолжении реформ, поговорят об урегулировании на Донбассе, возможно, несколько слов скажут о Крыме. Но, думаю, главное, будет произнесена сакраментальная фраза: "Петр, пора выполнять минские соглашения". А дальше, после встречи с Путиным, начнется самое интересное. Как, в каких формах, мы можем только гадать", — сообщил эксперт.

Впрочем, добавляет он, даже если Трамп и Путин ни о чем не договорятся, без последствий для Украины это не останется.

Не ждет каких-то "прорывов" и политолог Александра Решмедилова, прогнозирующая, что встреча двух президентов будет проходить "в экспресс-режиме".

Читайте также: Встреча Трампа с Порошенко не состоялась. Что дальше