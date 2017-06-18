Спиридонов: встреча Порошенко и Трампа, а уже потом - выборы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вполне вероятно, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским президентом Петром Порошенко, если только она действительно состоится, может дать старт досрочным выборам в Украине, причем не только парламентским, но и президентским, предположил политолог Николай Спиридонов.

Президент Петр Порошенко на следующей неделе полетит с визитом в США, чтобы встретиться со своим американских коллегой Дональдом Трампом, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения визита на данный момент все еще нет.

Политолог отметил, что о готовящейся встрече Трампа с Порошенко сообщили только украинские источники, американские же — молчат. Поэтому, по его словам, пока нельзя исключать и такого варианта, что Порошенко на самом деле "договорился с пранкером Лексусом или Вованом".

"Если предположить, что эта все-таки встреча все-таки состоится, то на этой встрече может решиться судьба досрочных выбороыв в Верховную Раду", — сказал Спиридонов в эфире Ukrlife.TV.

Ранее эксперт написал в своем блоге, что "если президент США намекнёт, что реформы в Украине проходят туго и власть в Украине нужно перезагрузить — вряд ли президент Украины сможет с этим поспорить".

По его словам, "к сожалению, субъектность украинской власти сейчас очень понижена", поэтому Порошенко придется согласиться и назначить выборы на осень.

Не исключено, что можно ожидать не только досрочных выборов в Раду, но также и выборов президентских, считает Спиридонов.

Он сообщил, что "на Банковой уже всерьёз обсуждают их проведение в 2018 году", поскольку на 2019 год выпадают "две неприятности": во-первых, миллиардные выплаты по кредитам, во-вторых, к тому времени "украинская ГТС может стать кучей металлолома…", и тогда транзитные деньги Украина может потерять.

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Таким образом, ситуация в экономике только ухудшится. А пока, отметил Спиридонов, "идет череда "перемог" или "псевдоперемог" — все-таки подписали ассоциацию (Украины с ЕС – Ред.) голландцы, вроде как безвиз мы получили…".

"На волне этих относительно позитивных новостей, может быть, имеет смысл проводить выборы, потому что даже наполовину позитивные новости могут закончиться", - сказал политолог. Он добавил, вероятность выборов "не очень высока… но, тем не менее, вероятность есть".