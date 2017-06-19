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    Порошенко вылетел в США на переговоры с Трампом - нардеп

    Тема:

    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (12)

    (обновлено: )102313
    Как сообщил Александр Спиваковский, глава государства уже вылетел в США, однако официальной информации о встрече пока нет. Сообщается, что встреча президентов может состояться вечером в понедельник или во вторник.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко уже отправился в США на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Спиваковский, передает "112 Украина".

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    "Президент Петр Порошенко уже вылетел на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в нашем эфире рассказал народный депутат от фракции БПП Александр Спиваковский", — говорится в сообщении телеканала.

    При этом официальной информации о встрече пока нет.

    По данным телеканала, встреча президентов может состояться вечером в понедельник или во вторник.

    Ранее СМИ сообщали, что Порошенко на этой неделе может посетить США с государственным визитом и встретиться с Трампом. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее подтвердил, что встреча состоится, однако дату не объявил.

    Подготовка первой встречи Порошенко с Трампом ведется еще с зимы, после вступления в должность американского президента. Киев надеется, что США могут помочь в урегулировании конфликта в Донбассе, который длится уже более трех лет.

    Читайте также: Встреча Порошенко и Трампа. Прогноз эксперта

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