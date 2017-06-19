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    Аналитика и комментарии

    Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (14)

    (обновлено: )107002
    Долгожданная встреча президентов Украины и США окутана интригой. В БПП сообщают, что Порошенко уже вылетел в США, но официального подтверждения поездке до сих пор нет. Впрочем, о встрече Порошенко с Трампом говорили еще в феврале, но тогда так и не срослось.
    Петр Порошенко в США
    REUTERS Jonathan Ernst

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    За завесой неопределенности

    Долгожданная встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне до сих пор окутана интригой и неопределенностью. МИД Украины, а также ряд других источников подтвердили встречу президентов, но так и не назвали конкретных дат, ни то, будет ли это официальный визит.

    Глава МИД Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос о визите Порошенко в США, сообщил, что он готовится и состоится, но не назвал конкретной даты. При этом министр "перевел стрелки" на пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко, заверив, что тот в ближайшее время сделает соответствующее заявление, но оно так и последовало.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    Не подтвердили информацию о предстоящем визите Порошенко и в Белом доме. "У нас нет пока никаких объявлений на этот счет", — заявила заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.

    Тем временем, в понедельник, 19 июня, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Спиваковский сообщил, что Порошенко уже отправился в США на переговоры, передает "112 Украина". По данным телеканала, встреча президентов может состояться вечером в понедельник или во вторник.

    Примечательно, что впервые о визите Порошенко в США стало известно в день рождения Дональда Трампа, 14 июня. Об этом сообщили ряд СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. По их данным, визит Порошенко в США должен начаться 19 июня, а сама встреча глав государств — 20 июня (указывается даже время — 11:00). А с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп встретится 7 или 8 июля на саммите G-20 в Гамбурге.
    Каким будет результат переговоров — прогнозы экспертов разнятся. Но стоит отметить, что визиту предшествовало несколько важных событий.

    Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий 16 июня в Вашингтоне подписал со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном Меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США.

    До этого 15 июня сенат Конгресса США завершил процедуру одобрения законопроекта, который предусматривает новые санкции против России. Также в Госдепе заявили, что США могут поддержать альтернативу Минским соглашениям.

    Повестка дня

    Согласно данным источников, в ходе встречи Трампа и Порошенко предполагается обсудить выполнение сторонами обязательств в рамках минских соглашений, помощь реформам в Украине, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также санкции против РФ.

    Однако в центре внимания будут находиться разные варианты урегулирования кризиса в Донбассе, озвученные недавно Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и представителем Госдепа США.

    Министр Павел Климкин в беседе с журналистами спрогнозировал обсуждение вопроса о выполнении Минских соглашений. По его словам, стороны согласовывают формат участия США в переговорном процессе на тему конфликта на Донбассе. Другие темы в рамках двухстороннего сотрудничества — ситуация в Крыму и, в частности, допуск туда международных наблюдателей, а также содействие Вашингтона реформам в Украине.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: на встрече с Порошенко Трамп будет решать два вопроса

    Тем временем, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил Порошенко во время грядущей встречи с американским президентом Дональдом Трампом поднять вопрос о признании Украины главным союзником США вне НАТО.

    "По инициативе нашей фракции Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу США о признании Украины основным союзником США вне НАТО и необходимости заключения прямого военного соглашения между нашими странами. Мы с нетерпением ждем от американских партнеров ответа на это наше обращение", — написал Ляшко у себя в Facebook.

    Долгожданная встреча

    Дональд Трамп стал президентом США 20 февраля 2017 года. Однако с момента вступления в должность он еще ни разу не встречался с Порошенко.Тем временем, разговоры о встрече двух президентов начали активно ходить еще с февраля.

    Изначально дипломаты анонсировали визит Порошенко в США на конец февраля 2017 года. Об этом, в частности, заявлял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

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    В Киеве не скрывали, что с февральской встречей Порошенко с Трампом связывают большие ожидания. Об этом говорил посол Чалый, на этом делал акцент заместитель главы президентского офиса, ответственный за внешнеполитическое направление, Константин Елисеев.

    Однако анонсированная встреча так и не состоялась. В итоге поехал в Штаты министр иностранных дел Павел Климкин, который переговорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и членом Комитета Сената по иностранным делам Марко Рубио.

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло
    Спиридонов: встреча Порошенко и Трампа, а уже потом - выборы

    В то же время эксперты высказывали предположения, что встреча не состоялась, так как в Белом доме пока не решили, какую позицию они будут занимать в отношении украинско- российского конфликта.

    Позже Климкин заверял, что встреча не откладывается, но находится в состоянии серьезной подготовки. А замглавы Администрации президента Константин Елисеев заявлял, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше запланированной на июль встречи Путина с президентом США.

    По его словам, дипломаты активно работают над этим.

    В то же время в МИДе Украины допускали, что встреча президентов может состоятся и в апреле. "Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", — говорил замминистра Вадим Пристайко.

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    Впрочем, эти предположения так и остались предположениями.

    По материалам из открытых источников интернет

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