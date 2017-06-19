Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



За завесой неопределенности

Долгожданная встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне до сих пор окутана интригой и неопределенностью. МИД Украины, а также ряд других источников подтвердили встречу президентов, но так и не назвали конкретных дат, ни то, будет ли это официальный визит.

Глава МИД Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос о визите Порошенко в США, сообщил, что он готовится и состоится, но не назвал конкретной даты. При этом министр "перевел стрелки" на пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко, заверив, что тот в ближайшее время сделает соответствующее заявление, но оно так и последовало.

Не подтвердили информацию о предстоящем визите Порошенко и в Белом доме. "У нас нет пока никаких объявлений на этот счет", — заявила заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.

Тем временем, в понедельник, 19 июня, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Спиваковский сообщил, что Порошенко уже отправился в США на переговоры, передает "112 Украина". По данным телеканала, встреча президентов может состояться вечером в понедельник или во вторник.

Примечательно, что впервые о визите Порошенко в США стало известно в день рождения Дональда Трампа, 14 июня. Об этом сообщили ряд СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. По их данным, визит Порошенко в США должен начаться 19 июня, а сама встреча глав государств — 20 июня (указывается даже время — 11:00). А с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп встретится 7 или 8 июля на саммите G-20 в Гамбурге.

Каким будет результат переговоров — прогнозы экспертов разнятся. Но стоит отметить, что визиту предшествовало несколько важных событий.

Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий 16 июня в Вашингтоне подписал со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном Меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США.

До этого 15 июня сенат Конгресса США завершил процедуру одобрения законопроекта, который предусматривает новые санкции против России. Также в Госдепе заявили, что США могут поддержать альтернативу Минским соглашениям.

Повестка дня

Согласно данным источников, в ходе встречи Трампа и Порошенко предполагается обсудить выполнение сторонами обязательств в рамках минских соглашений, помощь реформам в Украине, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также санкции против РФ.

Однако в центре внимания будут находиться разные варианты урегулирования кризиса в Донбассе, озвученные недавно Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и представителем Госдепа США.

Министр Павел Климкин в беседе с журналистами спрогнозировал обсуждение вопроса о выполнении Минских соглашений. По его словам, стороны согласовывают формат участия США в переговорном процессе на тему конфликта на Донбассе. Другие темы в рамках двухстороннего сотрудничества — ситуация в Крыму и, в частности, допуск туда международных наблюдателей, а также содействие Вашингтона реформам в Украине.

Тем временем, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил Порошенко во время грядущей встречи с американским президентом Дональдом Трампом поднять вопрос о признании Украины главным союзником США вне НАТО.

"По инициативе нашей фракции Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу США о признании Украины основным союзником США вне НАТО и необходимости заключения прямого военного соглашения между нашими странами. Мы с нетерпением ждем от американских партнеров ответа на это наше обращение", — написал Ляшко у себя в Facebook.

Долгожданная встреча

Дональд Трамп стал президентом США 20 февраля 2017 года. Однако с момента вступления в должность он еще ни разу не встречался с Порошенко.Тем временем, разговоры о встрече двух президентов начали активно ходить еще с февраля.

Изначально дипломаты анонсировали визит Порошенко в США на конец февраля 2017 года. Об этом, в частности, заявлял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

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В Киеве не скрывали, что с февральской встречей Порошенко с Трампом связывают большие ожидания. Об этом говорил посол Чалый, на этом делал акцент заместитель главы президентского офиса, ответственный за внешнеполитическое направление, Константин Елисеев.

Однако анонсированная встреча так и не состоялась. В итоге поехал в Штаты министр иностранных дел Павел Климкин, который переговорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и членом Комитета Сената по иностранным делам Марко Рубио.

В то же время эксперты высказывали предположения, что встреча не состоялась, так как в Белом доме пока не решили, какую позицию они будут занимать в отношении украинско- российского конфликта.

Позже Климкин заверял, что встреча не откладывается, но находится в состоянии серьезной подготовки. А замглавы Администрации президента Константин Елисеев заявлял, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше запланированной на июль встречи Путина с президентом США.

По его словам, дипломаты активно работают над этим.

В то же время в МИДе Украины допускали, что встреча президентов может состоятся и в апреле. "Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", — говорил замминистра Вадим Пристайко.

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Впрочем, эти предположения так и остались предположениями.

По материалам из открытых источников интернет