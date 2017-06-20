Песков: РФ надеется, что США повлияют на Украину по "Минску-2"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что в рамках предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа США пошлют Киеву мощный сигнал о необходимости выполнения "Минска-2".

"Это касается двусторонних американо-украинских отношений. Естественно, это суверенное дело двух стран. Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о предстоящей встрече президентов Украины и США.

При этом Песков подчеркнул, что в Москве визит Порошенко в США рассматривают, как суверенное дело Киева и Вашингтона.

"А в целом, еще раз повторяю, это двусторонние американо-украинские отношения. И они абсолютно в этом плане суверенны", — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник прибыл в США с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона.

Официальная программа визита президента не разглашается, однако стало известно, что Порошенко планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.