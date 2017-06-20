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    Аналитика и комментарии

    Как в преферансе: кто- то сдает, у кого-то прикуп. Соцсети о встрече в США

    Тема:

    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (36)

    (обновлено: )28210
    В Белом доме ожидается важнейшее для Киева событие: встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. О чем пойдет речь — неизвестно. А вот версий на этот счет, в том числе и в соцсетях, — хоть отбавляй. Что же пишут украинцы?
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Во вторник, 20 июня, в Вашингтоне состоится историческая для Украины аудиенция: президент Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Какие темы будут обсуждаться на переговорах, ни в Белом доме, ни на Банковой не сообщают. Известно оно: встреча Трампа с Порошенко будет недолгой и пройдет в присутствии вице-президента Майка Пенса. Сам Порошенко уже успел подчеркнуть важность того, что его встреча с американским лидером произойдет раньше, чем тот встретится с президентом России. 

    В соцетях встречу глав двух государств обсуждают с невероятным ажиотажем, несмотря на то, что сама  аудиенция даже не начиналась: "Встреча в присутствии двух свидетелей — это плохой знак для Порошенко. Во-первых, это значит, что Трамп не доверяет Порошенко… Во-вторых, отсутствие личной беседы — это признак разговора ни о чем"; "Пролететь 8 тыс км, потратив 12 часов только на перелет, ради пары минут встречи… Безусловно, история еще не знала таких "мощных, как никогда" визитов".

    "А я, наоборот, рада такому формату. Во-первых, слава Богу, что эта встреча вообще состоится. И, я думаю, фото с нее будет более достойное, чем с подприсевшим Климкиным. Во-вторых, удастся избежать домыслов о тайных сговорах двух президентов. Больше людей — меньше тайн (меньше поводов прессе насочинять мифы)", - есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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