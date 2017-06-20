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    Кремль о словах Порошенко о встрече с Трампом до Путина: гонка неуместна

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (31)

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, повлияет ли встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа на российско-американские отношения.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Кремль считает неуместным устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне прекрасно знают реальное положение дел в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    "Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями", — сказал Песков журналистам.

    Так он ответил на вопрос о том, повлияет ли встреча президента Украины Петра Порошенко и Трампа на российско-американские отношения, и на просьбу прокомментировать слова Порошенко о важности того, что его встреча с Трампом состоится раньше, чем встретятся лидеры США и РФ. Как заявил Порошенко, это необходимо для того, чтобы "все были вооружены информацией" и чтобы "никому не оставить ни одного шанса на несправедливость".

    Он добавил, что комментировать возможные переговоры между лидерами США и Украины должны в Киеве. "Это не наша забота", — заметил Песков.

    В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где у него запланированы встречи с вице-президентом Майком Пенсом и Трампом. По информации пресс-секретаря президента Украины, Порошенко также проведет встречи в Госдепартаменте, Министерстве энергетики, Министерстве торговли и Министерстве обороны США.

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