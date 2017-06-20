Кремль о словах Порошенко о встрече с Трампом до Путина: гонка неуместна

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Кремль считает неуместным устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне прекрасно знают реальное положение дел в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, повлияет ли встреча президента Украины Петра Порошенко и Трампа на российско-американские отношения, и на просьбу прокомментировать слова Порошенко о важности того, что его встреча с Трампом состоится раньше, чем встретятся лидеры США и РФ. Как заявил Порошенко, это необходимо для того, чтобы "все были вооружены информацией" и чтобы "никому не оставить ни одного шанса на несправедливость".

Он добавил, что комментировать возможные переговоры между лидерами США и Украины должны в Киеве. "Это не наша забота", — заметил Песков.

В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где у него запланированы встречи с вице-президентом Майком Пенсом и Трампом. По информации пресс-секретаря президента Украины, Порошенко также проведет встречи в Госдепартаменте, Министерстве энергетики, Министерстве торговли и Министерстве обороны США.