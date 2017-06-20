Корнейчук: а зачем Трампу свидетели разговора с Порошенко?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где проведет первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

По информации главы МИД Украины Павла Климкина, Порошенко на переговорах с Трампом коснется темы Крыма, а также поднимет вопрос давления на Россию, от которой Киев требует выполнения минских соглашений.

Визит Порошенко в США на своей странице в Facebook проанализировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Начнем с позиции Трампа. Тут все просто. В ближайшие недели намечается его ключевая встреча с Путиным по "Большой сделке". Чтобы общество и демократы не орали "Трамп — агент Кремля", глава Белого дома пошел на ряд видимых уступок. В частности — на новые потенциальные антироссийские санкции Сената, которые Трамп потом "спустит на тормозах". И на возможность Конгресса влиять на отмену санкций. Теперь же Трамп решил показать, что, перед общением с Путиным, формально встречался и с киевской "марионеткой". Кстати, которую привели к власти демократы", – сообщил эксперт.

Важно, что Белый дом нигде не анонсировал визит Порошенко, добавил Корнейчук: "тем самым, максимально понизив его статус в формат "напросился", как было с встречей с Климкиным, после долгих переговоров с Лавровым".

"В Кремле прекрасно поняли сигнал от Трампа о "важности" встречи с Порошенко. Порошенко в Вашингтоне попытается сделать все, чтобы в лучших лакейских традициях понравиться Трампу. С одной стороны, Порошенко сразу выступил "адвокатом Трампа" перед обществом и демократами. И заявил: важно, что Трамп сначала встретится с ним, а не с Путиным. То есть, мол, даже сама Украина говорит: Трамп — это не "агент Путина", – уверен аналитик.

С другой стороны, продолжил он, Трампу даже не надо требовать от Порошенко выполнять "Минск".

"Тот подобострастно привез с собой на согласование некую новую концепцию реинтеграции Донбасса в рамках Минских соглашений. То есть — Порошенко будет распинаться в верности Трампу и обещать выполнить все пожелания Вашингтона по "Минску". И не мешать выполнению "Большой сделки", – написал Корнейчук.

Главная задача Порошенко, по мнению аналитика, – "показать, что он самая послушная марионетка, а поставившие его демократы, за которых он агитировал во время выборов в США, на самом деле смертельные враги".

"И Трампу не надо задумываться о смене власти в Украине. Тимошенко никогда не станет ему такой верной, как Порошенко.

Впрочем, вряд ли Трамп поверит Порошенко. Или даст ему гарантии неприкосновенности. Все ограничится ритуальными фразами. А дальше Трамп будет наблюдать за реальными возможностями и действиями Порошенко…", – спрогнозировал Корнейчук.

Позднее он добавил, что "Порошенко перед встречей с Трампом начал активную имитацию выполнения Минских договоренностей".

"Во-первых, это некий закон о реинтеграции Донбасса.

Во-вторых, как заявила во вторник представитель президента в Раде Луценко, Порошенко поручил разработать закон о начислении пенсий жителям ЛДНР.

Понятно, что реально "Минск" Порошенко выполнять не намерен. И мы видим попытку обмануть Трампа, как сделал Порошенко с Меркель в 2015 году.

Вот только, похоже, Порошенко так и не понял: Трамп — это не Меркель…", – подчеркнул эксперт.

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Корнейчук также опубликовал пост, где отметил, что "Трамп получил эстетическое удовольствие, публично "опустив" Порошенко и отказавшись встречаться с ним " один на один".

"Судя по графику Трампа, Порошенко и вице-президент США Пенс только заглянут на встречу Трампа с советником по нацбезопасности Макмастером.

Встреча в присутствии двух свидетелей — это плохой знак для Порошенко.

Во-первых, это значит, что Трамп не доверяет Порошенко. И ему нужны свидетели, которые опровергнут, если Порошенко начнет нести какую-то отсебятину после встречи.

Во-вторых, отсутствие личной беседы — это признак разговора ни о чем. То есть разговор будет только общими фразами. И Порошенко не сможет бить челом перед Трампом. И презентовать свои законы-имитацию выполнения "Минска", – подытожил Корнейчук.