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    Фотоленты

    Порошенко в США: встреча с диаспорой, цветы у монумента Голодомору

    (обновлено: )3801
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины

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    Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. Самолет главы государства во вторник приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона.

    Официальная программа визита президента не разглашается, однако стало известно, что Порошенко планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.

    Порошенко в Вашингтон уже возложил цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 гг, где также встретился с представителями украинской диаспоры и духовенства.

    Смотрите также: Как на Карибах: Кличко побывал на киевских пляжах

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