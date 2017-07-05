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    Корнейчук: едет Тиллерсон – картинка для США или "пинок" для Порошенко

    (обновлено: )46801
    Если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт "большой сделке", то Тиллерсону необходимо будет лично дать "пинок" Порошенко для выполнения "Минска", отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время короткого визита в Украину проведет встречу с президентом страны Петром Порошенко, сообщили во вторник СМИ.  

    "Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Украину состоится 9 июля. Во время визита запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", – говорится в сообщении агентства УНН. 

    Ранее Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после поездки Порошенко в Вашингтон.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук допускает, что визит может состояться. 

    РИА Новости Украина
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    “Во-первых, после каждого общения с руководством Кремля по вопросу Украины, Вашингтон якобы ставит Киев в известность о результатах переговоров. Это направлено на глаза и уши демократов, которые постоянно ищут повод обвинить Трампа в сотрудничестве с Кремлем. А так, формально делая жесты в сторону киевских марионеток (даже публично унижая их, как с визитом Порошенко), Белый дом создает картинку, что Трамп выступает просто переговорщиком”, – отметил эксперт. 

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: к встрече Тиллерсона готовы! А вы?

    Во-вторых, если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт "Большой сделке", то Тиллерсону необходимо будет лично дать "пинок" Порошенко для выполнения "Минска", продолжил Корнейчук.

    “Ведь поведение Порошенко после возвращения из Вашингтона вызывает много вопросов. В частности – выставленные нереальные условия Киевом даже для встречи в "нормандском формате". Поддержанные Макроном”, – сообщил аналитик.

    По его мнению, тут возникает вопрос: “или игра Порошенко-Макрона координируется из Вашингтона, чтобы поторговаться с Кремлем и окончательно нивелировать роль Меркель, как главного "переговорщика" от Европы, или Макрон решил пошантажировать Вашингтон (дайте и мне "кусок пирога" от сделки с Путиным), а Порошенко, который не хочет "Минск" выполнять, получил возможность перед Трампом "переводить стрелки' на Макрона?”.

    В любом случае, заключает Корнейчук, визит Тиллерсона может дать определенные подвижки по выполнению Минских соглашений: “если, конечно, Трамп и Путин договорятся…”. 

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