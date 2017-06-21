Погребинский: в США Порошенко и Украине указали на их место

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Краткосрочный визит президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты оставил больше вопросов, чем ответов. Несмотря на то, что до, во время и по окончании своей поездки в Вашингтон гарант регулярно докладывал о "фантастических" успехах переговоров, ясности так и не наступило.

О результатах и перспективах долгожданной встречи американского и украинского президентов в интервью РИА Новости Украина рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Как бы вы оценили итоги визита президента Украины в Соединенные Штаты?

— Несмотря на позицию украинского руководства во время избирательной кампании в США, Трамп все же пошел на то, чтобы принять Порошенко и даже говорил какие-то вежливые слова. Состоялись также переговоры на более низком уровне, в частности, по теме энергетики. Мне трудно сказать, насколько это перспективно, но то, что какие-то обещания даны и по части угля из Пенсильвании, и по части газа — факт. Это можно рассматривать в качестве умеренного успеха. На более низком уровне, уже не от Трампа, прозвучали слова о продолжении военно-технического сотрудничества. Правда, что это значит никто не понимает. В целом, при желании все это можно интерпретировать как некий успешный результат визита.

А как было на самом деле?

— Можно говорить, что угодно, но, по сути, ничего существенного во встрече украинской делегации с американскими коллегами не было. Если вы обратите внимание на информацию, которая выложена на официальном сайте Белого дома, то увидите, что о визите Петра Порошенко там всего-то три предложения. При чем, самого общего характера, без какой-либо конкретизации. Традиционная поддержка Минских соглашений, реформ — и на этом все.

О чем это может свидетельствовать?

— О том, что никакого сдвига пока что не наблюдается. В США никто не сказал: "мы поддерживаем Украину и не поддерживаем РФ" или "требуем от РФ тех или иных вещей". Ничего подобного нет и в помине. Конечно, украинской стороне хотелось бы получить заверения в том, что Штаты выступают за Украину и против РФ, но в заявленных на сайте трех предложениях такого нет. Любопытен и сам факт того, как это подано на официальном ресурсе Белого дома — там стоит фотография Порошенко с Майком Пенсом. Это явная демонстрация уровня. Дескать, твой уровень — это вице-президент. Конечно, растиражировано видео, где Трамп очень коротко общается с Порошенко, но почему-то на сайт выложили не его, а фотографию с Пенсом. Интересно, что тут же на сайте стоит информация о визите в США первых лиц Панамы, и там уже немного больше информации, а на фото к новости президент Панамы стоит не с Пенсом, а с Трампом, а не с Пенсом. Это так, для сравнения. Все просто — президенту Порошенко и Украине указали на их место.

Думаете, это было сделано преднамеренно?

— Трамп сознательно устроил именно такую конфигурацию встречи. Для него было важно показать своим врагам, «маккейнам» и прочим, что он встречается с Украиной и продолжает быть на ее стороне в поддержке реформ, территориальной целостности и т. д. Но при этом, ему важно не показать свою конкретную позицию по разрешению кризиса, оставляя возможность для переговоров с Путиным. Думаю, что такая переговорная практика вполне естественна — для Трампа важно получить хотя бы минимальный результат переговоров с Путиным, а не с Порошенко. Грубо говоря, американцам от Порошенко ничего не надо, а от Путина — надо, и много чего. Поэтому встречи с украинцами стали вспомогательной конструкцией перед будущими переговорами в Гамбурге.

То есть основные акценты будут расставлены на встрече с Путиным в начале июля?

— Несомненно. Трамп демонстрирует своим оппонентам, что хочет добиться каких-то результатов с президентом РФ, и при этом не собирается игнорировать интересы Украины. В Гамбурге будут обсуждаться в широкой рамке темы Сирии, Ирана, КНДР, Ближнего Востока и Украины. После чего можно будет сделать вывод, будут ли какие-то подвижки, пусть даже минимальные. Например, я предполагаю, что будет договоренность о начале работы совместной группы по принципу "Нулланд-Сурков", которая в плотную займется гарантиями реализации "дорожной карты".

Человек, который будет отвечать за Украину в Администрации Трампа еще не определен?

— Похоже, пока нет. Во всяком случае, на этот счет пока нет никаких утечек информации. Один из моих источников, близких к администрации США признался, что уже определена фамилия такого человека, но пока она не называется.

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Судя по всему, из-за некоей токсичности этого поста к нему особо никто не стремиться?

— На сегодняшний день назначен человек, который будет ответственен за российское направление. Но насколько я понимаю, он не занимается темой Украины. По всей видимости, этим займется кто-то другой. Пока нет ясности, какую линию поведения выбрать. Думаю, что пока США и РФ не договорятся хотя бы о чем-нибудь, такая кандидатура не появится.

В последние две недели с уст представителей власти не сходят заявления о некоем "новом формате" АТО на Донбассе. Как думаете, обсуждались ли эти вещи во время встреч в Вашингтоне?

— Похоже, что об этом не проронили ни слова. Заметьте, нигде нет ни малейшего намека на это. Вместо этого есть четко сказанные слова, которые не могли бы особо понравиться Порошенко — стороны привержены безальтернативности Минского процесса. При этом, Петр Алексеевич точно знает, что не собирается выполнять эти соглашения, а Трамп на этом настаивает. В США достаточно информированы о том, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Рассказывая о своей приверженности, Порошенко не сможет обмануть. Кроме этого, у украинской стороны была надежда, что США будут поддерживать какой-то отдельный от Нормандского формат. И в этом плане ничего нового нет — Порошенко был вынужден сказать, что не видит оснований для корректировки Нормандского формата. Это в очередной раз подтверждает — все новое, что может появиться станет результатом переговоров с Путиным.

Не секрет, что активно поддерживая во время избирательной кампании в США Хиллари Клинтон, представители украинской власти, порой, не стеснялись в выражениях в адрес Дональда Трампа. После визита Порошенко в Штаты возможные обиды заглажены?

— Источники из США заверяют, что в Администрации Дональда Трампа всё прекрасно помнят и совсем не забыли, что говорили о президенте украинские политики. Думаю, что от части формат визита Порошенко, который вполне можно рассматривать как унизительный, является результатом истории поддержки Клинтон. По хорошему, если бы Порошенко поехал в США уволив хотя бы Арсена Авакова, это была бы форма извинения. Вместо этого Петр Алексеевич начал рассказывать Трампу какой тот замечательный лидер, супер-политик… Это ж надо было додуматься до того, чтобы рассказывать, как служив с Советской Армии, ты мечтал о том, как бы оказаться в Пентагоне… Это выглядело позорно и унизительно. Но таков наш президент.