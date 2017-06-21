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    Диалог Порошенко и Трампа. Украина намерена получать уголь и газ из США

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (64)

    (обновлено: )18410
    Как заявил Петр Порошенко в интервью Fox News, с руководством США он обсуждал то, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы - в украинской газотранспортной системе.
    Интервью Петра Порошенко Fox News
    Святослав Цеголко/Twitter

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы Украина получала уголь и газ из США.

    Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

    "Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — заявил Порошенко в интервью Fox News.

    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри
    Сайт президента Украины
    "Фигаро там, Фигаро тут", или Как президент-дипломат провел 7 встреч за один вечер

    Ранее в Украине заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в стране с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

    В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

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    При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

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