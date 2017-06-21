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    Трамп мог обидеть украинцев, употребив название "Украина" с артиклем - Макфол

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (59)

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    Трамп принял во вторник в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово "Украина" по-английски с определенным артиклем (The Ukraine).
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп мог обидеть украинцев, употребив название "Украина" с определенным артиклем, считает бывший посол США в России Майкл Макфол.

    Трамп принял во вторник в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово "Украина" по-английски с определенным артиклем (The Ukraine).

    "Хороший предварительный брифинг, проведенный его (Трампа) помощником, научил бы его, почему название The Ukraine так оскорбительно для украинцев", — написал Макфол в Twitter.

    ​При этом он не пояснил, почему артикль должен оскорблять украинцев.

    Смотрите также: В гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме

    Эксперт по этимологии из американского Университета Миннесоты Анатолий Либерман ранее объяснял Би-би-си, что употребление The Ukraine отсылает к историческому значению слова "Украина" как "окраина". По его словам, после распада Советского союза "украинцы, вероятно, решили, что использование артикля унижает их страну".

    Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Откуда происходит артикль, не совсем ясно. Известно, что артикль употребляется в сложных названиях стран и организаций (например, the United Kingdom — Соединенное Королевство или the Unites States — Соединенные Штаты). Лишь Гамбия и Багамы официально называются по-английски The Gambia и The Bahamas, и в этих названиях артикль является частью названия страны и пишется с большой буквы. Еще несколько названий часто используются с артиклем в речи, например Нидерланды.

    Есть теория, что артикль "затесался" в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (the Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская советская социалистическая республика).

    Так или иначе, в официальных документах власти Украины называют страну без артикля.

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