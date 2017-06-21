Молчанов: идею реинтеграции Донбасса подгадали к поездке Порошенко в США

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса, а в настоящее время идут последние согласования документа.

По ее словам, законопроект готовится на базе минских договоренностей и предусматривает, что мониторинговая миссия ОБСЕ будет продолжать свою деятельность на временно неподконтрольных Киеву территориях.

Пути решения конфликта в Донбассе на законодательном уровне в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.

Что же так долго обсуждается всеми украинскими политиками и почему именно сейчас? РИА Новости Украина Евгений Котенко Погребинский о законе о реинтеграции Донбасса и встрече Порошенко-Трамп

— Я так думаю, они преследуют несколько целей, выдвинув данную законодательную инициативу. Но одна из основных, это наверное все-таки специально делается под предстоящую встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

Чтобы президент мог описать свое видение, свою определенную дорожную карту и понимание того, как украинская сторона видит деоккупацию, реинтеграцию, восстановление территориальной целостности. То есть я так понимаю, будет какая-то определенная мирная карта, которая будет предложена как украинская инициатива.

Потому что мы видим, что за эти три года никаких инициатив от украинской стороны не было, кроме заявлений из разряда, что альтернативы Минску нет. Я так понимаю, что-то созрело и они это будут пытаться подать как мирную инициативу.

Это будет мирная инициатива, рожденная в недрах украинской АП или привезенная президентом из Вашингтона?

— Я так понимаю, это определенный этап дипломатии. То есть, скажем так, если бы, допустим, Порошенко ничего не предлагал, а просто говорил: "Давайте, Запад, давите на Россию, чтобы она там вывела войска и Украина восстановила контроль на границе", то это путь в никуда. Потому что от этого все наши партнеры устали и наверное нам было бы что-то навязано извне однозначно.

А так, есть хотя бы вариант, что есть определенная украинская позиция. Наверное США будут какие-то предлагать свои точки зрения и возможно к какому-то компромиссу мы и придем.

Хотя честно говоря, в ближайшей перспективе я в это слабо верю. Но хотя бы мы видим какие-то попытки продемонстрировать, что украинская сторона заинтересована вообще в восстановлении контроля над Донбассом. А что конкретно будет написано, мы с вами еще не видели законопроекта.

Но я считаю, что он будет носить какой-то рамочный характер, декларативный. Потому что какие-то конкретные вещи будет очень сложно прописать, кроме того, что наверное вместо слова АТО будут какие-то более миролюбивые названия.

Как будет найден баланс между позицией президентской команды и позицией "Народного фронта" о необходимости объявить полноценную войну?

— Я так понимаю, что "Народный фронт" преследует свои цели, когда Александр Турчинов делал это заявление. Наверное, для них самое важное, что там будут прописаны такие положения, которые будут позволять ввести локальное военное положение. Они будут пытаться прописать, чтобы можно было внести, я кстати не исключаю, что это будет и за пределами зоны АТО, для того чтобы потом не проводить выборы в этих регионах, где у "Народного фронта" и БПП нет особо никакой электоральной поддержки.

То есть, я думаю, помимо такой внешней канвы, которая будет презентована Трампу и в нормандском формате, наверное еще есть какие-то такие локальные ходы, которые будут позволять представителям коалиции как-то пытаться на очередных или внеочередных выборах балансировать, чтобы пройти в ВРУ.

Наверняка там что-то подобное обязательно будет прописано.

Что касается презентации этого документа в Минске, в каком формате это может быть все представлено?

— Исходя из того, что там будет написано, можно будет понимать, является ли это документ, который идет если не по букве, то по духу этих минских соглашений.

Потому что, скажем, если там будет четко указано, как хотят "политические ястребы", гибридная война между Украиной и Россией, то это явно выходит вообще в принципе за эти минские договоренности. То есть это будет денонсацией, потому что если взять минские соглашения, то там конфликт больше подается как внутриукраинский, а не конфликт Украины и РФ, там российская сторона в них даже не указывается.

Поэтому зависит, будет ли там такие слова как агрессия РФ, война, или оккупирование соседним государством, тогда можно будет говорить, будет он в Минске презентован или нет, и какая на это будет реакция в целом всех участников той же нормандской встречи.

Потому что, как мы видим, скажем, летом нам обещали встречу на уровне глав государств и наверное даже на таком уровне подобная инициатива однозначно будет обсуждаться.

По словам Ирины Луценко, этот документ должен упростить выплату пенсий и соцвыплат жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

— Это больше похоже на какое-то заявление, которое посылается не внутренним потребителям, а внешним. Потому что мы неоднократно слышали заявления на уровне ЕС и ООН, о том что Украина должна нести все социальные обязательства перед гражданами, даже если они проживают на неподконтрольной территории.

То есть, я так понимаю, что это определенная демонстрация того, что в какой-то степени, наверное, руководство Украины готово идти на уступки, хотя бы даже исходя из минского формата, где одним из пунктом указано восстановление социальной сферы по выплатам.

Поэтому, наверное, где-то вот на третьем году этого конфликта начинают поступать различные инициативы, для того чтобы действительно если не урегулировать ситуацию, то хотя бы какие-то искать новые точки соприкосновения и формат.

То есть я конечно не исключаю, что украинские политики это делают для преследования своих целей, готовясь к выборам. Руководство Украины это делает чтобы как-то демонстрировать Западу, что мы тоже заинтересованы в решении конфликта, но по крайней мере по динамике событий последних недель мы видим, что ситуация относительно такая.

Такого и не горячего, и не холодного, и не замороженного конфликта, начинает потихонечку меняться.

Смотрите также — Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Максим Яли заявил, что Дональд Трамп и Петр Порошенко, прежде всего, будут обсуждать урегулирование конфликта на Донбассе.

Также эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова заявила в эфире "ГС", что США потребуют от Украины выполнения политической части минских соглашений в случае, если Дональд Трамп подпишет закон об усилении санкций против России.