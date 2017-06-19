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    Закон о реинтеграции исключает выборы в "оккупированном Донбассе"

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (585)

    (обновлено: )48603
    Заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что согласно правилам ОБСЕ и ООН, на оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы.
    Последствия обстрела Киевского района Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения территории под контроль Киева, сообщил в понедельник заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    "Само название закона "О временно оккупированных территориях…", согласно правилам ОБСЕ и ООН, на оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы. Как раз принятие этого закона вообще ставит точку в вопросе возможности проведения любых выборов до момента деоккупации этой территории", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

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    Президент Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона. 

    Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин в понедельник заявил, что готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса вряд ли поможет разрешить конфликт в регионе, урегулирование должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

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