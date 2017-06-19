В ДНР отвергли план Киева по реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса вряд ли поможет разрешить конфликт в регионе, урегулирование должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона.

"Намерения украинских властей отказаться от проведения так называемой "АТО" в Донбассе и вместо этого предпринять ряд мер для его "реинтеграции" вряд ли приведут к миру. Украина уже является подписантом соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта. Однако за три года на один из пунктов этого соглашения выполнен не был", — сказал Пушилин РИА Новости.

По его мнению, если Киев хочет перевести решение конфликта в политическую плоскость, то это надо делать в рамках действующих договоренностей на переговорах в Минске.

"Более того, не выполнили даже первый пункт Комплекса мер — не перестали стрелять. В связи с чем новые инициативы украинских политиков также не вызывают доверия и скорее отдают популизмом. Если украинская сторона так хочет отменить "АТО" и продолжить "политико-дипломатические усилия", как выразился Петр Порошенко, они могут и обязаны делать это в рамках выполнения Комплекса мер. Иных вариаций Донбасс неприемлем", — отметил он.