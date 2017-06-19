Москва выступила за изучение плана Киева по "мирной реинтеграции" Донбасса

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что необходимо изучать план по "мирной реинтеграции" Донбасса, о котором ранее объявили в Киеве, на соответствие минским договоренностям, в Кремле нет детальной информации о данном плане.

"Нужно понять все-таки, о чем идет речь (в плане реинтеграции Донбасса в Украину – Ред.), какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией", — сказал Песков журналистам.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко в понедельник, 19 июня, заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную Раду, предусматривает признании Киевом "правового статуса" отдельных районов Луганской и Донецкой областей.