СНБО скоро рассмотрит проект закона о реинтеграции Донбасса - Геращенко

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о реинтеграции и деоккупации Донбааса, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко уточнила, что Украина остается преданной политико-дипломатическому пути "урегулирования конфликта в Донбассе, но при этом "борется за возвращение территорий".

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

В прошлом году хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что страна готова оказать помощь властям Украины в реинтеграции Донбасса, поскольку Хорватия имеет личный опыт реинтеграции территорий, когда в начале 1990-х годов она потеряла контроль над четвертью своих земель.