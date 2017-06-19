наверх
19.06.201714:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    СНБО скоро рассмотрит проект закона о реинтеграции Донбасса - Геращенко

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (583)

    (обновлено: )17702
    Ирина Геращенко подчеркнула, что Украина остается преданной политико-дипломатическому пути "урегулирования конфликта в Донбассе, но при этом "борется за возвращение территорий".
    Заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса с участием руководителей фракций коалиции
    Facebook Ирины Геращенко

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о реинтеграции и деоккупации Донбааса, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Владимир Фесенко
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию - Фесенко

    "В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Геращенко уточнила, что Украина остается преданной политико-дипломатическому пути "урегулирования конфликта в Донбассе, но при этом "борется за возвращение территорий".

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

    В прошлом году хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что страна готова оказать помощь властям Украины в реинтеграции Донбасса, поскольку Хорватия имеет личный опыт реинтеграции территорий, когда в начале 1990-х годов она потеряла контроль над четвертью своих земель.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве