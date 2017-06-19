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    Политика

    Депутат Рады пояснил смысл закона о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (583)

    (обновлено: )16101
    Дмитрий Тымчук
    Фото со страницы Дмитрия Тымчука в Facebook

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную Раду, предполагает переход к "войсковой операции" под руководством президента, сообщил в понедельник депутат от фракции "Народный фронт", член комитета Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

    "Чем предлагается заменить АТО? По сути – войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом. Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет генштаб. Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на оперативном штабе", — написал депутат в Facebook.

    Президент Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

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