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    Политика

    Нардеп сообщил, когда СНБО рассмотрит реинтеграцию Донбасса

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (587)

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    По словам народного депутата Максима Курячего, законопроект будет сформирован на основании концепции, а она, в свою очередь, будет утверждена на ближайшем заседании СНБО.
    Заседание СНБО по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится после возвращения президента Петра Порошенко в Киев из США, заявил в понедельник депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максим Курячий.

    Петр Порошенко в США
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    "Законопроект будет сформирован на основании концепции. Концепция будет утверждена на ближайшем заседании СНБО. Состоится это ближайшее заседание СНБО после возвращения президента Украины в Киев", — заявил Курячий в эфире телеканала "112 Украина".

    Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона. В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где намерен в том числе обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса.

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