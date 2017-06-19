Нардеп сообщил, когда СНБО рассмотрит реинтеграцию Донбасса

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится после возвращения президента Петра Порошенко в Киев из США, заявил в понедельник депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максим Курячий.

"Законопроект будет сформирован на основании концепции. Концепция будет утверждена на ближайшем заседании СНБО. Состоится это ближайшее заседание СНБО после возвращения президента Украины в Киев", — заявил Курячий в эфире телеканала "112 Украина".

Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона. В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где намерен в том числе обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса.