Порошенко пообещал в США предоставить закон о реинтеграции Донбасса партнерам

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.

"Мы на сегодня разрабатываем законопроект, я хотел бы подчеркнуть, что будет его общественное обсуждение. Мы должны учесть большинство мнений, и на сегодня он, безусловно, будет представлен нашим международным партнерам", — сказал Порошенко журналистами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции".