"Решают в Вашинтоне". Политологи о законе о реинтеграции Донбасса

РИА Новости Украина

Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную Раду, зависит от переговоров президента Украины Петра Порошенко с руководством США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" до принятия этого закона.

В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где намерен, в том числе обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса.

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что депутаты Рады, скорее всего, примут законопроект, однако это напрямую зависит от результатов встречи Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

"Судя по тем утечкам и той информации, которая есть сегодня, я считаю, что шансы на его принятие есть. Я думаю, что сроки его внесения в Раду и принятие зависят от переговоров Порошенко с Трампом", — заявил в понедельник РИА Новости Погребинский.

Политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко также полагает, что законопроект имеет шансы на принятие еще на текущей парламентской сессии парламента, то есть до 14 июля.

"Учитывая характер этого законопроекта, можно предположить, что большинство под него все же найдется. Этот законопроект могут внести до конца текущей сессии. Все будет зависеть от результатов встречи Порошенко с Трампом", — сказал в понедельник РИА Новости. Бондаренко.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.