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    "Решают в Вашинтоне". Политологи о законе о реинтеграции Донбасса

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (593)

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    Результативное голосование в парламенте за законопроект о реинтеграции Донбасса будет зависеть от переговоров Порошенко с Трампом, уверены политические эксперты.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    РИА Новости Украина

    Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную Раду, зависит от переговоров президента Украины Петра Порошенко с руководством США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

    Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" до принятия этого закона. 

    Петр Порошенко в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

    В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где намерен, в том числе обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса.

    Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что депутаты Рады, скорее всего, примут законопроект, однако это напрямую зависит от результатов встречи Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

    "Судя по тем утечкам и той информации, которая есть сегодня, я считаю, что шансы на его принятие есть. Я думаю, что сроки его внесения в Раду и принятие зависят от переговоров Порошенко с Трампом", — заявил в понедельник РИА Новости Погребинский.

    Политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко также полагает, что законопроект имеет шансы на принятие еще на текущей парламентской сессии парламента, то есть до 14 июля.

    "Учитывая характер этого законопроекта, можно предположить, что большинство под него все же найдется. Этот законопроект могут внести до конца текущей сессии. Все будет зависеть от результатов встречи Порошенко с Трампом", — сказал в понедельник РИА Новости. Бондаренко.

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    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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