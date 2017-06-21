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    Порошенко после визита в США отправится на встречу с Туском

    (обновлено: )11601
    Сообщается, что Петр Порошенко после визита в США отправится в Брюссель, где в четверг проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью в Донбассе.
    Петр Порошенко и Дональд Туск. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко после посещения Вашингтона в четверг встретится с главой Евросовета Дональдом Туском и другими лидерами стран ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

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    "Двадцать второго июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Брюссель. Во время визита глава государства встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС. Кроме этого, президент Украины примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью в Донбассе, "состояние выполнения и конкретные случаи нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского совета о продлении секторальных санкций против России".

    В пресс-службе добавили, что Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 12-13 июля в Киеве.

    Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны.

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