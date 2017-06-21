Что получил Порошенко от встречи с Трампом, кроме фото на память?

NICHOLAS KAMM / AFP

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета, для РИА Новости Украина

Украинские дипломаты пытались организовать эту встречу сразу же после победы Трампа на президентских выборах. Для Банковой она имела просто колоссальное значение. Во-первых, Порошенко хотел склонить администрацию Трампа к продолжению политики Обамы в отношении России. Во-вторых, (и это куда важнее для украинского президента) ему нужна была теплая встреча для того, чтобы доказать противникам внутри Украины: американские гарантии для действующей власти сохраняются. Чтобы продемонстрировать, что на каждого "нового Коломойского", пытающегося выступить против президента, всегда найдется "новый Байден".

Однако Трамп встречаться отказывался. Новый хозяин Белого дома не собирался придерживаться политики своего предшественника: для него Украина — пассив, который отвлекает Америку от реальных проблем и мешает получить поддержку России в китайском и иранском досье. К тому же имел место личностный фактор — американский президент помнит, как в ходе предвыборной кампании украинские власти не просто публично поддерживали Хиллари, но и сливали ее команде компромат на сотрудников штаба Трампа (например, Пола Манафорта). Именно поэтому отказы носили демонстративный характер, а сам Трамп (не уважающий политкорректность) постоянно демонстрировал Киеву свое негативное отношение.

Чуть ли не открытый шантаж со стороны Порошенко в виде искусственного обострения ситуации на Донбассе (когда Трамп вынужден был позвонить ему) отнюдь не привнес в эти отношения толику тепла.

Путина ради

То, что сейчас Трамп все-таки принял украинского президента, не означает, что Белый дом изменил свое мнение в отношении Банковой. Трамп виделся с Порошенко ради Путина. Во-первых, для того, чтобы повысить свои переговорные позиции перед встречей с хозяином Кремля (а то, не дай бог, у Путина возникнет ощущение, что украинский актив для США ценности не представляет, и тогда его не удастся русским подороже продать). И, во-вторых, для того, чтобы защититься от критики со стороны Капитолия. Конгресс требовал от Трампа сначала встретиться с украинским лидером, а потом с российским — и хозяин Белого дома выполнил просьбу законодателей.

О сущностном содержании встречи просьб не было, поэтому американский лидер не озаботился ее наполнением практическим смыслом. Не случайно американские СМИ уже назвали это мероприятие "фотосессией".

Так, Порошенко заявлял, что едет к Трампу для того, чтобы провести брифинг перед встречей с российским лидером. "Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", — говорил он. Однако Трамп едет в Гамбург (на встречу "двадцатки") не защищать Украину, а продавать ее, поэтому ему брифинг от "объекта продажи" не очень нужен. Не нужны ему и предложения Порошенко о том, чтобы как-то поучаствовать в американо-российских переговорах — попросту потому, что, как понимает Трамп и все остальные, украинский лидер не может дать никаких гарантий выполнения тех проектов, что он привез в Белый дом. Ключевым для Порошенко является вопрос именно внутреннего выживания, и он с легкостью нарушит внешние обязательства для того, чтобы защититься от местных радикалов и неонацистов.

По итогам встречи украинский президент заявил, что санкционная война Вашингтона против России будет продолжена. "Сегодня США практически каждый день принимают дополнительные санкции, я вижу позицию США как надежного и стратегического партнера Украины", — отметил Порошенко. Но и тут он несколько погорячился.

Да, под визит Порошенко Минфин США расширил санкции против России. Однако если внимательно разобраться, то ситуация очень напоминает историю с авиабазой Шайрат (когда Трамп нанес образцово-показательный удар, чтобы от него просто отстали). Речь идет о персональных санкциях в адрес функционеров ЛНР и ДНР, а также некоторых россиян и российских компаний. Никакого особого влияния на экономику РФ эти санкции не окажут, зато Трамп дал понять конгрессменам (пытающимся принять реальные санкции, которые, например, могут помешать строительству Северного потока-2), что он сам занимается санкционными вопросами, и мешать ему не надо. Возможно, теперь в Конгрессе будет меньше энтузиазма в деле продвижения новых антироссийских санкций (это очень мешает Трампу в преддверии его переговоров с Путиным).

Три строчки

По сути, Трамп своих целей достиг. А вот достиг ли Порошенко?

Да, фотосессию украинский президент получил. Но какую? Он даже не смог занять достойную президентскую позу, а сидит, наклонившись вперед, вполоборота к Трампу. "Желание "выдающегося дипломата и кондитера современности" при любых условиях побыть в помещении с Трампом, пренебрегая международным протоколом, вредит имиджу и унижает Украину", — говорит нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко.

Но, прежде всего, это унижает самого Порошенко и, по сути, нивелирует все значение данного мероприятия для его имиджа.



Трамп остался Трампом — проведя нужную для себя встречу, он, судя по всему, не только не изменил свое мнение о Петре Алексеевиче в лучшую сторону, но и не посчитал нужным это скрывать, продолжая мстить украинскому лидеру за все сказанное и сделанное им ранее.

"Украинского президента не приветствовали с обычной помпой и мероприятиями, которые проходят, когда иностранный лидер встречается с президентом США", — написала CNN. Его не встречал Трамп у Белого дома, а внутри президентской резиденции Порошенко передвигался, как вежливо отмечает CNN, "без особых фанфар".

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Да, Порошенко заявил, что ему все понравилось. "Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — отметил он. Однако Трамп эти слова даже не подтвердил перед прессой — никаких, даже ритуальных, заявлений о территориальной целостности Украины и о Крыме от него не прозвучало. А само сообщение на сайте Белого дома о встрече Порошенко и Трампа (которое обычно публикуется наряду с транскриптом совместного заявления двух лидеров) состояло всего лишь из одного предложения в три строчки: "Президент Дональд Трамп встретился сегодня с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения поддержки мирного разрешения конфликта на востоке Украины, а также повестки реформ президента Порошенко и антикоррупционных усилий". Самое короткое сообщение о встрече с иностранным лидером за все последнее время и, пожалуй, одно из самых пустых.

Никакой "борьбы с российской агрессией", никаких обязательств, никаких упоминаний о поставках на Украину оборонительных систем вооружений (о которых сообщил дома Порошенко), не говоря уже о наступательных, которых Киев добивается очень давно.

Для сравнения: сообщение днем ранее о встрече с президентом Панамы (!) Хуаном Карлосом Варелой состояло уже из 13 строчек.

Что же касается самого Трампа, то он сказал лишь 20-секундную речь после встречи с Порошенко, но и в ней умудрился унизить Киев. Американский президент употребил выражение "The Ukraine", что по смыслу похоже на "на Украине" — то есть намек на то, что речь идет о территории, а не о суверенной стране. И это вывод не российских СМИ, а The Washington Post. Да, бывший посол США в России Майкл Макфол уверяет, что речь может идти просто об ошибке Трампа, но что-то уж слишком много "ошибок" американская администрация допускает в отношение Киева. Как до этого визита (взять хотя бы отсутствие сообщения о встрече Трампа и Климкина на сайте Белого дома), так и в ходе него.

В итоге, как верно отмечает британская The Guardian, эффект может быть противоположный. Встречу Трампа с Порошенко в ЕС могут расценить как демонстративное унижение американским президентом украинского, как то, что Трамп не собирается поддерживать украинского лидера, — и сделать соответствующие выводы.

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