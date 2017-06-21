Корнейчук: визит Порошенко - полный дипломатический и имиджевый провал

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несмотря на победные реляции украинской официальной пропаганды, визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон можно считать провалом, и это будет сигналом для конкурентов президента внутри страны, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Встреча длилась не более получаса, но сам Порошенко назвал ее "детальной и полноценной".

REUTERS Jonathan Ernst Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом

"Мы получили твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — сказал Порошенко во время встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне. Многие наблюдатели отметили, что эта встреча проходила уже за пределами Белого дома и… без Трампа.

Порошенко также сообщил журналистам, что повестка дня встречи была весьма широкая и "особенно отметил поддержку Соединенными Штатами продолжения реформ во всех секторах, в том числе и в энергетическом секторе", сообщила президентская пресс-служба.

По словам Порошенко, во время переговоров обсуждались также вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, вопросы закупки американского угля.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере.

"Было объявлено о том, что США остаются преданными Минским соглашениям. Уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских соглашений, причем пакет по безопасности, который заключается в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен полный доступ СММ к территориям, включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны", — сказал Порошенко.

"За 10-20 минут))))", — иронично отметил Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook, намекая, что за столь короткое время сложно обсудить такой комплекс серьезных проблем.

Отметим, что, по сообщению RT, "согласно анонсу для американского журналистского пула, мероприятие было заявлено как встреча Трампа с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, во время которой к президенту должны были зайти и Порошенко с Пенсом"…

"В общем и целом, поездка Порошенко к Трампу — это полнейший дипломатический и имиджевый провал.

Теперь враги Порошенко в Украине в лице ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовой — Ред.) получили официальное подтверждение: человек на Банковой — это "хромая утка" для Вашингтона. А значит — можно без опасения продолжить выбивать власть из рук Порошенко", — считает Корнейчук.

Смотрите также — Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

По информации журналистского пула Трампа, американский лидер отметил "большую вовлеченность" в дела в Украине.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко также провел встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с министром обороны США Джеймсом Метисом, с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом.