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    Корнейчук: визит Порошенко - полный дипломатический и имиджевый провал

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (75)

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    Враги Петра Порошенко внутри Украины получили подтверждение, что украинский президент - это "хромая утка" для Вашингтона, а значит, можно без опасения продолжить выбивать власть из рук Порошенко, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Президент Украины Петр Порошенко в США
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Несмотря на победные реляции украинской официальной пропаганды, визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон можно считать провалом, и это будет сигналом для конкурентов президента внутри страны, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Встреча длилась не более получаса, но сам Порошенко назвал ее "детальной и полноценной".

    REUTERS Jonathan Ernst
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом

    "Мы получили твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — сказал Порошенко во время встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне. Многие наблюдатели отметили, что эта встреча проходила уже за пределами Белого дома и… без Трампа.

    Порошенко также сообщил журналистам, что повестка дня встречи была весьма широкая и "особенно отметил поддержку Соединенными Штатами продолжения реформ во всех секторах, в том числе и в энергетическом секторе", сообщила президентская пресс-служба.

    По словам Порошенко, во время переговоров обсуждались также вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, вопросы закупки американского угля.

    twitter.com/Lucius_J_Brutus
    Соцсети взорвали фотожабы на встречу Порошенко и Трампа

    Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере.

    "Было объявлено о том, что США остаются преданными Минским соглашениям. Уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских соглашений, причем пакет по безопасности, который заключается в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен полный доступ СММ к территориям, включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны", — сказал Порошенко.

    "За 10-20 минут))))", — иронично отметил Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook, намекая, что за столь короткое время сложно обсудить такой комплекс серьезных проблем.

    Отметим, что, по сообщению RT, "согласно анонсу для американского журналистского пула, мероприятие было заявлено как встреча Трампа с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, во время которой к президенту должны были зайти и Порошенко с Пенсом"…

    "В общем и целом, поездка Порошенко к Трампу — это полнейший дипломатический и имиджевый провал.

    Теперь враги Порошенко в Украине в лице ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовой — Ред.) получили официальное подтверждение: человек на Банковой — это "хромая утка" для Вашингтона. А значит — можно без опасения продолжить выбивать власть из рук Порошенко", — считает Корнейчук.

    Смотрите также — Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    По информации журналистского пула Трампа, американский лидер отметил "большую вовлеченность" в дела в Украине.

    Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко также провел встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с министром обороны США Джеймсом Метисом, с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

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