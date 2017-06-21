Слишком дорого. Землянский о поставках сжиженного газа из США в Украину

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Накануне, 20 июня, произошла долгожданная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. На ней также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, глава МИД Украины Павел Климкин, посол США в Украине Мила Йованович и вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщил Белый дом по итогам встречи, участники переговоров обсудили ход переговоров по ситуации на Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине. После встречи Порошенко заявил, что его встреча с американским коллегой была полноценной и детальной.

Также украинский президент в Вашингтоне встречался и с министром энергетики США Риком Перри. Говорили о совместных проектах в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Результаты переговоров украинской делегации в США по энергетической части прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Президент после разговора с Дональдом Трампом говорил, что есть некая договоренность о поставках угля из Пенсильвании в Украину. Насколько это экономически выгодно?

— Может быть вопрос в цене, то есть во сколько это обойдется Украине, насколько это более выгодно, чем поставки ЮАР и Австралии. Хотя я не думаю, что там будет существенное расхождение в среднеценовых параметрах, потому что в принципе, антрацит, я так понимаю, речь идет об угле антрацитовой группы, не используется для отопления. Он используется в металлургической промышленности в основном. Поэтому я думаю, если есть какие-то излишки, они могут прийти в Украину. Открытым остается вопрос объемов и цены, и открытым остается вопрос кто за это все заплатит. Потому что безусловно любой импорт отражается в тарифе и в конечном итоге на нас с вами, как конечных потребителях электроэнергии.

Это не будет как в эпопее с углем из ЮАР? Когда Украина договаривается, закупает, а потом оказывается, что он долго идет и что он дороже?

— Нет, подождите. Давайте не путать мировой рынок угля и внутренние разборки по закупкам, проведение внутренних процедур закупок. Потому что если мы вспомним первую историю, когда закупало "Центрэнерго", то есть там была коррупция, он не горел, в конечном итоге оказалось, что и горит, и все было нормально, а вот коррупция до сих пор в "Центрэнерго" и кстати, не слышно результатов, чем там все закончилось. Вот очередные закупки по "Центрэнерго" тоже были достаточно яркие. Знаменитый тбилисский уголь, он тоже как-то не дошел. Поэтому закупки в ЮАР сейчас идут. Тот же ДТЭК закупает уголь в ЮАР, то есть закуплено порядка 650 тысяч тонн. Весь вопрос в системности этого процесса, для того чтобы не было вопросов, что это дорого или долго идет. Просто нужно заблаговременно контрактоваться, организовывать доставку. Это отражается в позитивную сторону на цене. Такой уголь дешевле. То есть поставщики понимают объемы, задачи и могут по времени это все рассчитать. И безусловно это выгодно и Украине. Но опять же это вопросы больше внутренние, потому что закупить — не вопрос. Вопрос в том, насколько эффективно использовать этот ресурс внутри страны, а мы видим, что начались уже процессы перехода с антрацитового угля на газовую группу, в том числе "Центрэнерго" переводит свои блоки, а ДТЭК переводит свои. Поэтому я думаю, что актуальность этого вопроса к следующему году будет значительно ниже, чем сейчас.

Договоренности о поставках сжиженного газа в Украину, это реальная перспектива? УНИАН Таможенный склад газа и угроза потери транзита: оценки Корольчука

— Это феерическая история со сжиженным газом. То есть давняя мечта американцев. Еще с 70-ых годов, когда был заключен контракт между СССР и ФРГ — газ в обмен на трубы — уже тогда американцы очень сильно были против такого рода соглашений, предлагали через Арктику чуть ли не подлодками привозить сжиженный газ. Мы видели пока, что пришел только первый танкер. Будет ли возможность привести аналогичные объемы в Украину. То есть история достаточно давняя, когда Украина приняла решение о поставках сжиженного газа и строительстве собственного терминала. Мы помним историю с терминалом в Одессе. Мы помним потом попытки участия, предложения со стороны Турции, участвовать в строительстве терминала в Мраморном море. Мы помним предложение. Это было правительство Николая Азарова. Мы все еще говорим о том, как бы поучаствовать в строительстве терминала в Хорватии, на острове Крк, и, кстати, сейчас правительство вернулось к этому вопросу. Хотя если посмотреть на эту тему, ей кто только не занимался и собственно, все европейские нефтегазовые компании отказались от этого проекта. То есть нет конкретики. Мы хотим американский сжиженный газ. Замечательно, но ребята, по какой схеме это будет заходить? То есть максимально комфортная схема и наименее затратная для Украины, это возможность поучаствовать в существующих терминалах в Средиземном море. Допустим, речь идет об Испании, Португалии, причем поучаствовать финансово. И иметь возможность реализовывать схемы замещения. Насколько это будет экономически выгодно, скажем, по сравнению с теми контрактами, которые есть на сегодняшний день, или с контрактами с "Газпромом", которые могут быть пересмотрены. Ценовые позиции будут совершенно иные. Сейчас вам никто не скажет, потому что нужно садиться и считать. Но в любом случае, LNG будет дороже, потому что вам нужно его довезти через океан, газифицировать здесь, потом протащить через всю Европу, потому что никто из компаний делать скидку на транспорт не будет. Вам придется заплатить за транспорт по полной программе от побережья Португалии и Испании. Вот тогда уже конечная цена на границе с Украиной, я думаю, она в любом случае будет выше, чем те контракты, которые есть, например, с Европой на сегодняшний день у НАК "Нафтогаз", либо с "Газпромом" на восточной границе.

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Ранее в эфире Голоса Столицы исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Андрей Чубык заявил, что среднюю цену на газ сложно спрогнозировать, но сделать запасы на следующий отопительный сезон Украине стоит сейчас.

Также в эфире "ГС" заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что транзит газа из Кахахстана через Украину принесет "Укрзализныце" десятки миллионов долларов прибыли.