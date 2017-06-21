О чем говорят в мире: "заскок" Порошенко, ЧП в Брюсселе, уход Дэй-Льюиса

РИА Новости Украина

Первая встреча

О первой встрече президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Петром Порошенко в Вашингтоне пишут многие мировые СМИ, среди них Washington Post, Wall Street Journal, USA Today, Foreign Policy, Telegraph, Daily Mail и другие.

Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Трамп и Порошенко в ходе переговоров обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине.

Как отмечает газета Wall Street Journal, по сравнению с тем, как Трамп принимал других мировых лидеров, эта встреча прошла достаточно незаметно. По словам чиновников Белого дома, Порошенко "заскочил" к Трампу, после чего отдельно встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Корнейчук: визит Порошенко - полный дипломатический и имиджевый провал

По данным издания Foreign Policy, полной уверенности в том, что Трамп проведет личную встречу с Порошенко, не было. По словам журналиста Аскольда Крушнельниски, о визите Порошенко намеренно говорилось очень сдержанно, чтобы избежать неловкого положения в случае отказа в личной встрече. Газета Daily Mail обращает внимание на время визита Порошенко: в этот же день минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине.

Теракт в Брюсселе

Большинство мировых СМИ (Guardian, Telegraph, Independent, Figaro, Monde, Parisien, Washington Post, Los Angeles Times и многие другие) пишут об инциденте на центральном вокзале Брюсселя: военные во вторник застрелили неизвестного, устроившего взрыв малой мощности. По данным газеты Guardian, полиция полагает, что на мужчине был пояс смертника. По словам очевидца, подозреваемый кричал "Аллах Акбар".

Газета Figaro отмечает, что здание центрального вокзала — одно из наиболее посещаемых мест в городе. Издание Parisien обращает внимание, что инцидент произошел на фоне терактов в Великобритании и Франции. Как отмечает газета Daily Mail со ссылкой на федерального прокурора Эрика Ван дер Сита, власти квалифицировали происшедшее как теракт. Газета также пишет, что после того, как мужчину нейтрализовали, медики смогли попасть на место происшествия только спустя несколько часов. Причиной этому стали опасения, что он мог иметь при себе взрывчатку. Поэтому смерть организатора теракта была подтверждена властями только после того, как саперы завершили свою работу.

Истребитель ВКС РФ пролетел рядом с самолетом ВВС США @lalibrebe Лондон, Париж, Брюссель: новый теракт в Европе

Перехват американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над Балтийским морем привлек внимание многих мировых СМИ, включая Figaro, Independent, Daily Mail, Sun, Express, Hill, Washington Examiner, New York Post и Washington Post.

Пентагон назвал перехват российским самолетом самолета-разведчика США небезопасным, заявив, что американский самолет не совершал провокационных действий. По данным телеканала Fox News, расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра. В Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135.

Газета Washington Post пишет, что инцидент произошел на фоне повышенной напряженности между РФ и США после того, как в воскресенье авиация возглавляемой США коалиции сбила сирийский Су-22. Как отмечает газета Daily Mail, несмотря на то, что между самолетами РФ и США нередко случаются "взаимодействия" в воздухе над Балтийским морем, последний инцидент был необычен, поскольку поведение российского пилота было расценено как "небезопасное".

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Дэниел Дэй-Льюис уходит из кино

Британский актер Дэниел Дэй-Льюис, трижды удостоенный премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, объявил о завершении своей актерской карьеры, пишут зарубежные СМИ (Independent,Evening Standard, Daily Beast, TIME, Hollywood Reporter, New York Times).

60-летний актер не привел причины ухода из кино. "Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать в качестве актера. Он чрезвычайно признателен всем своим коллегам и зрителям за многие годы. Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут давать никакого дополнительного комментария по этому вопросу", - приводит издание Variety заявление представителя актера Лесли Дарта (Leslee Dart). Как отмечает газета Evening Standard, Дэй-Льюис в прошлом уже брал перерывы в своей актерской деятельности и в 1990-х годах даже стал подрабатывать сапожником, пока режиссер Мартин Скорсезе не убедил вернуться его в кино. По данным газеты Independent, новость о его уходе из кино ударной волной прокатилась по Голливуду, где Дэй-Льюис почитается, как, возможно, один из лучших актеров своего времени. Издание Hollywood Reporter обращает внимание на тот факт, что актера пять раз номинировали на "Оскар".