На месте взрыва в Брюсселе

Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя и из прилегающей к ней торговой галереи после того, как военные нейтрализовали устроившего взрыв неизвестного на центральном вокзале столицы, сообщает телерадиокомпания RTBF.

После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации RTBF, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.

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В свою очередь, официальный представитель полиции центрального округа Брюсселя не смогла подтвердить РИА Новости эту информацию. "Я не могу подтвердить это, у меня нет такой информации. Периметр безопасности установлен вокруг центрального вокзала", — сказала она.

При этом фотографии пользователей соцсетей, сделанные, по словам их авторов, уже после 23.00 мск, свидетельствуют о том, что на "Гран пляс" по-прежнему много людей.