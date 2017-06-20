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    На месте взрыва в Брюсселе

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    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (109)

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    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.
    Канал RT на Youtube

    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя и из прилегающей к ней торговой галереи после того, как военные нейтрализовали устроившего взрыв неизвестного на центральном вокзале столицы, сообщает телерадиокомпания RTBF.

    После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации RTBF, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.

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    В свою очередь, официальный представитель полиции центрального округа Брюсселя не смогла подтвердить РИА Новости эту информацию. "Я не могу подтвердить это, у меня нет такой информации. Периметр безопасности установлен вокруг центрального вокзала", — сказала она.

    При этом фотографии пользователей соцсетей, сделанные, по словам их авторов, уже после 23.00 мск, свидетельствуют о том, что на "Гран пляс" по-прежнему много людей.

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