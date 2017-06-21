Лондон, Париж, Брюссель: новый теракт в Европе

Владимир Добровольский — Брюссель, для РИА Новости Украина

По официальным данным, незадолго до 21:00 (22:00 по Киеву) 20-го июня неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя. Как сообщил журналистам один из очевидцев, работник железнодорожной компании, перед взрывом он выкрикивал лозунги радикальных исламистов, а затем произнес "Аллах Акбар!"

Взрыв привел к возгоранию, сообщил РИА Новости представитель брюссельских пожарных, их вызвали на вокзал "в связи со взрывом после пожара или пожаром после взрыва". Кроме того, брюссельские СМИ демонстрируют фотографию залов вокзала, на которой виден небольшой пожар.

Патрулировавшие вокзал военные оказались поблизости и немедленно открыли огонь. По информации телеканала RTBF, военные следили за подозрительным мужчиной с того момента, как он вошел в здание вокзала, и взрыв прогремел в тот момент, когда они решили подойти к неизвестному. Прокуратура до сих пор не располагает информацией об его личности.

@lalibrebe Взрыв на центральном вокзале Брюсселя

Помимо самого злоумышленника, никто не пострадал. Федеральные прокуроры квалифицировали происшедшее как теракт. Исполнитель теракта скончался в больнице, сообщили СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.

Людей из Центрального вокзала немедленно эвакуировали, вокзал оцепили. Внутри работали саперы. Как сообщил Кризисный центр при правительстве Бельгии, планировался контролируемый взрыв.

По указанию полиции брюссельская транспортная компания STIB приостановила движение метро и наземного транспорта в районе вокзала. Позже движение было возобновлено, но сама станция "Центральный вокзал" закрыта. Национальная компания бельгийских железных дорог (SNCB) сообщила о приостановке железнодорожного сообщения в центре города между южным, центральным и северным вокзалами столицы. Для удобства пассажиров STIB решил сделать бесплатным проезд для пассажиров SNCB.

СМИ также сообщили об эвакуации людей с центральной площади Брюсселя "Гран пляс" и из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с главной площадью и ближе к центральному вокзалу. При этом через час после этих сообщений пользователи социальных сетей разместили, по их словам, свежие фотографии, на которых видно, что на "Гран пляс" по-прежнему было много людей. В свою очередь, представитель полиции центрального округа Брюсселя не смогла подтвердить информацию об эвакуации людей с площади и из торговой галереи.

@lalibrebe Спецоперация силовиков в Брюсселе

Сразу же после первых сообщений о происшедшем премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и министр внутренних дел страны Ян Ямбон сообщили, что следят за ситуацией с помощью Кризисного центра при правительстве Бельгии.

Позже Мишель и министр юстиции страны Кун Генс поблагодарили военнослужащих, службы безопасности и персонал железнодорожной компании за профессионализм и сообщили, что в среду утром пройдет заседание Национального совета безопасности Бельгии под председательством премьер-министра.

При этом официальный представитель центра Бенуа Рамакер сообщил, что уровень угрозы теракта в стране сохранен на отметке "три" из четырех возможных.

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В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.