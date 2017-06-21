Единственный обладатель трех "Оскаров" за лучшую мужскую роль уходит из кино

REUTERS/Lucy Nicholson

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Британский актер Дэниел Дэй-Льюис, трижды удостоенный премии Оскар за лучшую мужскую роль, объявил о завершении своей актерской карьеры, сообщает профильное издание Variety.

Актер не привел причины своего ухода из кино.

"Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать в качестве актера. Он чрезвычайно признателен всем своим коллегам и зрителям за многие годы. Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут давать никакого дополнительного комментария по этому вопросу", — приводит издание заявление представителя актера Лесли Дарта (Leslee Dart).

Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии, трижды удостоенный "Оскара" за лучшую мужскую роль. Актер стал известен по таким фильмам, как "Моя левая нога" (1989), "Банды Нью-йорка" (2002), "Нефть" (2007), "Линкольн" (2012).