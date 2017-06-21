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    Единственный обладатель трех "Оскаров" за лучшую мужскую роль уходит из кино

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    По словам представителя актера Лесли Дарта, Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать в качестве актера. Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут давать никакого дополнительного комментария по этому вопросу.
    Актер Дэниел Дэй-Льюис на церемонии вручения премий Гильдии киноактеров (Screen Actor Guild Awards, SAG Awards)
    REUTERS/Lucy Nicholson

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Британский актер Дэниел Дэй-Льюис, трижды удостоенный премии Оскар за лучшую мужскую роль, объявил о завершении своей актерской карьеры, сообщает профильное издание Variety.

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    Актер не привел причины своего ухода из кино.

    "Дэниел Дэй-Льюис больше не будет работать в качестве актера. Он чрезвычайно признателен всем своим коллегам и зрителям за многие годы. Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут давать никакого дополнительного комментария по этому вопросу", — приводит издание заявление представителя актера Лесли Дарта (Leslee Dart).

    Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии, трижды удостоенный "Оскара" за лучшую мужскую роль. Актер стал известен по таким фильмам, как "Моя левая нога" (1989), "Банды Нью-йорка" (2002), "Нефть" (2007), "Линкольн" (2012).

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