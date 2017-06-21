Фотоитоги 21 июня: протесты у Рады, теракт в Брюсселе и визит Порошенко в США

Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова прошла в среду, 21 июня, у здания Кабинета министров. Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.

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В среду с утра под Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют внести изменения в избирательное законодательство. На площади перед парламентом собрались около 700 человек с флагами различных политических сил, в том числе "Самопомочи", "Свободы", "Демальянса", "Руха новых сил", "Гражданской позиции".

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Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем. Власти Бельгии после инцидента на центральном вокзале Брюсселя, где военные нейтрализовали устроившего взрыв человека, решили не изменять уровень угрозы теракта, сообщил РИА Новости официальный представитель Кризисного центра Бельгии Бенуа Рамакер. "Уровень угрозы сохранен на отметке "три", изменений нет", — сказал собеседник агентства.

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