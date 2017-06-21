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    Фотоленты

    Фотоитоги 21 июня: протесты у Рады, теракт в Брюсселе и визит Порошенко в США

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    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    Митинги под Верховной Радой
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Голодовка фракции Самопомич у Администрации президента Украины.
    Народные депутаты Игорь Кононенко и Иван Мельничук во время заседания Верховной Рады
    Террористический акт на центральном вокзале в Брюсселе
    Лесные пожары в Португалии
    Последствия пожара здания в центре Киева
    Последствия пожара в ресторане в Аркадии
    Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова во время пресс-конференции в Киев
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова.
    twitter.com/chesno_movement
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой.
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард.
    Сайт президента Украины
    Голодовка фракции Самопомич у Администрации президента Украины.
    Голодовка фракции "Самопомич" у Администрации президента Украины.
    depo.ua
    Народные депутаты Игорь Кононенко и Иван Мельничук во время заседания Верховной Рады
    Народные депутаты Игорь Кононенко и Иван Мельничук во время заседания Верховной Рады.
    УНИАН
    Террористический акт на центральном вокзале в Брюсселе
    Террористический акт на центральном вокзале в Брюсселе.
    REUTERS Francois Lenoir
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии.
    REUTERS Rafael Marchante
    Последствия пожара здания в центре Киева
    Последствия пожара здания в центре Киева.
    УНИАН
    Последствия пожара в ресторане в Аркадии
    Последствия пожара в Одессе в ресторане в Аркадии
    culturemeter.od.ua
    Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова во время пресс-конференции в Киев
    Пресс-конференция оперной певицы, экс-депутат Госдумы Марии Максаковой.
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова.

    Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова прошла в среду, 21 июня, у здания Кабинета министров. Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.

    Смотрите также: "Авакова — в отставку". В Киеве требуют уволить главу МВД

    В среду с утра под Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют внести изменения в избирательное законодательство. На площади перед парламентом собрались около 700 человек с флагами различных политических сил, в том числе "Самопомочи", "Свободы", "Демальянса", "Руха новых сил", "Гражданской позиции".

    Смотрите также: Под Радой требуют внести изменения в закон о выборах

    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем. Власти Бельгии после инцидента на центральном вокзале Брюсселя, где военные нейтрализовали устроившего взрыв человека, решили не изменять уровень угрозы теракта, сообщил РИА Новости официальный представитель Кризисного центра Бельгии Бенуа Рамакер. "Уровень угрозы сохранен на отметке "три", изменений нет", — сказал собеседник агентства.

    Смотрите также: Спецоперация бельгийских силовиков после теракта на центральном вокзале Брюсселя

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