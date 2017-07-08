Трамп побывал в Польше: итоги подведем

Wojtek Radwanski / AFP

РИА Новости Украина

Визит в Варшаву президента США Дональда Трампа стал главным событием для Польши за последние несколько лет. Еще на этапе его подготовки здесь называли приезд "политика номер один в мире" "огромным успехом" уже исходя из самого факта визита.

Несмотря на нечеткие ответы американского президента на некоторые вопросы, например, о дальнейшем пребывании в Польше американских военных, руководство страны-хозяйки заявляет, что довольно гостем. Он пообещал Польше американский сжиженный газ, не позволил себе пророссийской риторики и свое заключительное выступление построил на восхищении борьбой поляков сначала против фашистов, а потом против коммунистического режима.

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Не совсем понятная ситуация с расквартированием в Польше американских солдат с лихвой окупилась обещаниями продать Варшаве зенитно-ракетный комплекс Patriot. Польша давно рассчитывает получить это оружие, не забывая каждый раз напоминать, что оно необходимо ей для борьбы с "угрозой с востока".

Плотный график американской делегации и сжатые сроки визита вынудили стороны подписывать соответствующий документ ночью со среды на четверг. Уже в 7:30 по местному времени министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич сообщил журналистам, что военные ведомства Польши и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot, сообщают РИА Новости.

Мачеревич уточнил, что польские комплексы будут оснащены новейшей системой управления огнем IBCS, которую для армии США производит концерн Northrop Grumman. Ранее Минобороны Польши сообщило, что республика намерена подписать контракт на покупку Patriot до конца текущего года. На эту сделку предполагалось потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов), купив восемь батарей Patriot.

По словам Мачеревича, Польша получит Рatriot до 2022 года. В подписанном документе также говорится, что срок "оперативной готовности" комплексов определен на 2023 год. Также Мачеревич с гордостью отметил, что недавно Польша выбрала американский концерн Lockheed Martin для поставок ракетных систем дальнего радиуса "Homar".

"Теперь это дает безопасность перед любым врагом, который может угрожать Польше", — сказал Мачеревич, подчеркнув, что Patriot позволит Польше "эффективно противодействовать российским системам "Искандер".

Менее оптимистично для польского руководства выглядит ситуация с нахождением в Польше американского военного контингента. В настоящее время в стране размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек. Руководство Польши неоднократно заявляло, что хочет увеличить численности американских войск в стране. От визита Трампа они ожидали подтверждения того, что американские солдаты останутся в Польше на постоянной основе.

На прямой вопрос журналиста Трамп дал прямой ответ, заявив, что подобные гарантии не обсуждались. "Мы не говорили о гарантиях, мы не можем в настоящее время говорить о гарантиях", — сказал Трамп, сообщают РИА Новости.

Как в свою очередь отметил после встречи с американским президентом Дуда, лидеры двух стран обсудили в Варшаве предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017". Президент Польши заявил, что "в первую очередь говорили о ситуации в сфере безопасности, в контексте того, что делается в нашей части Европы". "С этой точки зрения, нет сомнений, что наличие в Польше американский военных и военных НАТО совершенно обоснованны", — добавил польский президент.

"Будем мы с господином президентом еще на эту тему говорить", — заявил Дуда, сообщив, что во время переговоров стороны договорились о визите польского лидера в США в будущем году.

SAUL LOEB / AFP Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки после проведения совместной пресс-конференции в Королевском замке в Варшаве, Польша, 6 июля 2017 года

При этом Трамп положительно оценил роль американских военных в Польше. По его мнению, они обеспечивают силу и независимость Европы. "От имени всех американцев хотел бы поблагодарить весь польский народ за щедрость во время приветствия наших солдат. Они не только защищают свободу, а также являются символом заинтересованности Соединенных Штатов в вашей безопасности и в обеспечении сильной и демократической Европы", — заявил Трамп.

Он отметил, что на его выступлении присутствовали представители армий США, Польши, Великобритании и Румынии — члены контингента НАТО, находящегося в Польше, помимо отдельной бригады США.

На что Трамп действительно не скупился, так это на обещания поставок американского сжиженного газа в Польшу в частности и в регион Центральной и Восточной Европы в целом. Вопрос диверсификации поставок газа для Варшавы является своеобразным флагом, под которым страна мечтает "избавиться от российского газового диктата". Варшавские чиновники неоднократно признавались, что попытка наладить газовые отношения с Вашингтоном обусловлены не столько экономическими, сколько политическими интересами.

В этой ситуации польское руководство видит свою страну в качестве хаба для доставки сжиженного природного газа из США в соседние страны. По словам президента Дуды, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшних переговоров с американским президентом.

"Отвечая на вопрос о том, можем ли мы стать хабом, через который СПГ из США поступал бы в страны Центрально-Восточной Европы, я уверен, что да. Я уверен, что так, и мы об этом сегодня разговаривали", — сказал он.

Также Варшава надеется в ближайшее время подписать с США долгосрочный контракт о поставках СПГ. "Говорили мы много о поставках газа в Польшу. Я очень рад, что первый транспорт со сжиженным газом пришел в Польшу 8 июня из Соединенных Штатов", — сказал Дуда.

"Это было успехом. Не было никаких проблем, никаких препятствий для того, чтобы этот газ оказался в нашем газопорте, и это открывает дорогу к очередным контрактам. Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США, и таким образом произойдет диверсификация поставок этого необычайно важного сырья в Польшу", — заявил он.

SAUL LOEB / AFP Трамп прибыл с визитом в Польшу

В свою очередь Трамп пообещал, что Америка никогда не будет использовать энергоресурсы, чтобы принуждать к чему-либо другие страны, и не позволит это делать другим государствам. "Хотел бы сказать одну вещь. США никогда не будут использовать энергию, чтобы принуждать к чему-либо другие страны, и не позволим также другим это делать", — заявил Трамп во время открытия саммита стран Трехморья в Варшаве.

"США настроены на открытый справедливый рынок, чтобы торговать на глобальным рынке", — добавил он. При этом американский лидер поблагодарил "правительство и народ Польши за то, что состоялась первая доставка сжиженного газа из США в Польшу". "Америка будет достойным доверия партнером в экспорте и продаже энергоресурсов хорошего качества, а также технологий", - пообещал американский президент.

В апреле текущего года Польша подписала контракт на разовую поставку из США сжиженного природного газа, объемы контракта не уточнялись. Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

Варшаву часто посещают лидеров различных стран, но нынешние меры безопасности, связанные с визитом Трампа, можно назвать беспрецедентными.

С центральных улиц убрали мусорные контейнеры и бетонные клумбы с цветами. Что касается контейнеров для мусора, то во многих домах их закатили внутрь дворов за несколько дней до визита Трампа, что вызывает недовольство жителей. Также на центральных улицах за несколько дней опечатали канализационные люки и входы в вентиляционные коммуникации.

Ночевал Трамп в отеле Marriott недалеко от центрального вокзала Варшавы. Здесь ему отвели целых три этажа — один для президента, а еще два прилегающих сверху и снизу — для охраны американского лидера. Время выезда Трампа на встречу в президентом Польши совпало с часом пик. Именно в это время в центре Варшавы перекрыли движение, остановился общественный транспорт. На улицах можно было наблюдать необычайное количество людей, которые добирались на работу пешком. Беспокоили варшавян и вертолеты, которые поднимали в воздух каждый раз, когда Трамп перемещался по польской столице в своем кортеже.

REUTERS Carlos Barria Визит Дональда Трампа в Польшу

Желающих послушать речь Трампа, произносившего речь на площади Красиньских, заранее предупредили, что на площадь не будут допускать людей с велосипедами, рюкзаками, собаками. Сам же американский президент общался с народом через пуленепробиваемое стекло, которым место его выступления заранее отгородили от зрителей.

По наблюдению жителей Польши, страна не знала таких мер безопасности даже во время визита Папы римского Франциска, который посещал Краков во время Всемирных дней молодежи в 2016 году.