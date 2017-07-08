В Гамбурге прошла самая массовая демонстрация против саммита G20

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. В демонстрации в Гамбурге против саммита "Большой двадцатки" под лозунгом "G20 – не добро пожаловать!", которая состоялась в субботу, приняли участие почти 50 тысяч человек.

В пятницу и субботу в немецком Гамбурге прошел саммит лидеров стран "большой двадцатки". Два дня лидеры ключевых государств искали компромиссы по крупнейшим современным вызовам – от глобальной экономики и миграции до вопросов развития стран Африки и энергетики. Параллельно с саммитом в Гамбурге шли акции протеста против политики G20 и процессов глобализации.

Самой многочисленной оказалась субботняя демонстрация. Она началась около 11.00 (12.00 по Киеву) на Дайхторплатц в Гамбурге. Протестующие несли транспаранты и таблички с разнообразными призывами: "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма", "Капитализм убивает". По последним оценкам полиции, в протесте приняли участие около 50 тысяч человек.

Протест против G20 манифестанты выражали не только скандированием лозунгов, но и нетрадиционными способами, например, танцами. К шествию подъезжали машины с музыкальными установками и лозунгами против глобализации, вокруг них собирались группы танцующих. Основной лозунг таких демонстрантов: "Лучше станцую, чем G20", что по-немецки звучит в рифму. Многие протестующие ближе к концу акции садились прямо на дорогу, некоторые решили вздремнуть.