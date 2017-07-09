Зарубежные СМИ: итоги G20, туманное будущее мировой политики

РИА Новости Украина

Неоднозначные итоги саммита G20

Мировые издания резюмируют основные итоги прошедшего в немецком Гамбурге саммита лидеров G20. Все СМИ отмечают изоляцию США по двум главным вопросам — климату и торговле, однако по-разному оценивают финальное коммюнике.

Как пишет Financial Times, "лидеры попытались продемонстрировать единство, однако по вопросам торговли и климату разногласия все же остались".

Wall Street Journal отмечает, что в финальном коммюнике лидерам G20 удалось найти "торговые компромиссы", по климату же договориться не удалось.

"Коммюнике отражает различия взглядов США и других стран по климатическим изменениям", — поясняет издание.

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New York Times добавляет, что "мировые лидеры согласились без США продвигаться в вопросе изменения климата".

Monde, в свою очередь, делает акцент на двусторонних встречах, состоявшихся на полях саммита. Особое внимание издание уделяет первой встрече американского и российского лидеров. "С достаточно непредсказуемым Трампом сложно узнать, будет ли эта встреча поворотной и как она скажется на российско-американских отношениях в ближайшие месяцы", — заключает издание.

Новый мировой беспорядок

Британская газета Guardian озабочена тревожными сигналами о смещении баланса сил на мировой арене.

"Баланс сил меняется, влияние США снижается. В условиях ядерного кризиса и дрогнувшего саммита G20 кто выиграет борьбу за власть?" — задается вопросом издание.

По мнению газеты, заявления США о "военном наказании"для КНДР, осуществившей на прошлой неделе очередное испытание баллистической ракеты, "превратили долгосрочную региональную проблему в пугающий глобальный кризис". В условиях "силового бахвальства" Трампа на Корейском полуострове именно на Россию и Китай была возложена ответственность по "успокоению и налаживанию диалога".

"Все еще не разрешившаяся напряженность усилила опасения, что мир становится более опасным и хаотичным и что никто на самом деле не несет за это ответственность", — добавляет издание.

Саммит G20 в Гамбурге вновь продемонстрировал, что созданные международные структуры, такие как ООН, международное законодательство и альянсы, проходят испытание на прочность.

"Если встречи в Гамбурге и показали что-то, так это то, что Трамп, Си Цзиньпин, Путин и Меркель не знают или не могут договориться, что делать с Кореей, Сирией, изменением климата, терроризмом, массовой миграцией и многими другими тревожными вопросами", — заключает газета.

Рука помощи Мэй

Британские издания Times, Telegraph и Guardian анализируют итоги G20 с точки зрения их влияния на внутреннюю политику страны, в частности на судьбу британского премьера Терезы Мэй.

Как пишет Times, "Дональд Трамп протянул Терезе Мэй руку помощи, предложив торговую сделку" после Brexit. Издание напоминает, что члены парламента, выступающие против Brexit, заявили, что могут воспрепятствовать принятию "Великого закона об отмене", под которым понимается замена всего корпуса европейского законодательства британскими законами в связи с выходом Великобритании из состава ЕС.

"Тереза Мэй разыграла карту G20-Трамп в попытке подавить восстание", — комментирует Telegraph.

Guardian добавляет, что руководители консервативной партии Британии уже призвали членов парламента страны "отказаться от идеи"замены Мэй министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом.

Новые связи с Россией

Американское издание New York Times публикует эксклюзивный материал о встрече старшего сына президента США Дональда Трампа —младшего с российским юристом в 2016 году.

В распоряжение газеты попали конфиденциальные правительственные документы, из которых следует, что сын Трампа вместе с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером, фигурирующими в "российском деле", встречался с Наталией Весельницкой для обсуждения программы по усыновлению гражданами США детей из России. Издание уточняет, что эта программа, приостановленная после введения "списка Магнитского", часто обсуждалась во время встреч представителей РФ с американскими чиновниками.

Дональд Трамп-младший подтвердил изданию факт "ознакомительной встречи" с российским адвокатом, добавив, что встреча "не являлась частью (предвыборной) кампании, и у нее не было никакого продолжения".