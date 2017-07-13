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    Порошенко мечтает провести в Донецке и Ялте саммиты Украина-ЕС

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    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (11)

    (обновлено: )10908
    Открывая 19-й саммит Украина-ЕС, президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на проведение следующих саммитов Украина-ЕС в Донецке и Ялте.
    Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск (справа) и президент Евроомиссии Жан-Клод Юнкер в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    Саммит Украина-ЕС: Киеву придется выполнять обязательства — Воля

    "Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", — заявил Порошенко, открывая 19-й саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве в четверг.

    По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня саммита станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

    Администрация Порошенко сообщила, что Евросоюз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Порошенко.

     

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