Порошенко мечтает провести в Донецке и Ялте саммиты Украина-ЕС

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте.

"Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", — заявил Порошенко, открывая 19-й саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве в четверг.

По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня саммита станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

Администрация Порошенко сообщила, что Евросоюз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Порошенко.