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    Скандал на саммите Украина-ЕС: три страны против пункта о евроустремлениях Украины

    (обновлено: )58470
    Киев настаивает, чтобы в текст совместного заявления включили пункт о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины. Отмечается, что против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их опосредованно поддерживают Германия и Франция.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Flickr/Martin Schulz

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Несколько стран Европейского Союза выступают категорически против упоминания европейской перспективы Украины в итоговом заявлении саммита Украина-ЕС. Об этом сообщает DW, ссылаясь на свои источники в Еврокомисии.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    "В общем заявлении саммита Украина-ЕС Киев намерен зафиксировать пункт о европейской перспективе. Некоторые страны ЕС, однако, — категорически против", — говорится в сообщении.

    Согласно информации издания, Киев настаивает, чтобы в текст совместного заявления включили пункт о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины. Отмечается, что против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их опосредованно поддерживают Германия и Франция. В целом, проект текста заявления нынешнего саммита охватывает все основные направления сотрудничества Украины с ЕС и не вызывает возражений ни у одной из сторон.

    Кроме одного предложения в преамбуле документа про признание ЕС европейских устремлений Украины и приветствование ее европейского выбора. Так, украинская сторона настаивает, чтобы это предложение было включено в текст именно в таком виде. Иначе, по информации источника, Киев откажется от принятия совместного заявления.

    Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве, основными темами повестки дня станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

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