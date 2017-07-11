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    Украина введет биометрический контроль с 2018 года - Госпогранслужба

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (79)

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    У Украины есть еще полгода для того, чтобы технически подготовиться к введению биометрического контроля на границе, сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Украину, начнет работать с 1 января 2018 года, сообщает TСН.ua со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что Киев введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

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    "В тех условиях, в которых сейчас находится Украина, эта практика вполне оправдана", — сказал пограничник в эфире телеканала "1+1".

    В то же время Слободян подчеркнул, что у Украины есть еще полгода для того, чтобы технически подготовиться к введению биометрического контроля на границе.

    "Что касается технического исполнения, то у нас, конечно, еще есть время, чтобы отработать механизм, обеспечить пункты пропуска всем необходимым оборудованием для работы с биометрическими данными, организовать систему хранения этих данных, обмена и т.д.", — добавил Слободян.

    Секретарь СНБО Александр Турчинов в понедельник заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Как пояснил глава МИД Украины, ужесточение поездок будет поэтапным — в первую очередь будет введен биометрический контроль, потом процедура предварительного предупреждения о поездках и контроль за передвижением внутри страны.

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    Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что Москва примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, которое можно считать визовым режимом.

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