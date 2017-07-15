Евроинтеграция закончилась. Что предложит власть?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

Все отметили тот факт, что по результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

По информации СМИ, причина в том, что некоторые европейские страны возразили против предложений Киева включить в текст пункт о поддержке ЕС европейских устремлений Киева (читай — перспективы вступления в ЕС).

Политологов это не удивляет. Эксперт-международник Олег Волошин отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина, что не так уж и важно, что было на саммите Украина-ЕС: и так всем понятно, что "с получением безвиза и завершением ратификации соглашения об ассоциации, украинская евроинтеграционная повестка исчерпана, причем исчерпана на годы вперед".

"И это большая проблема для власти. В этом нет ничего драматичного с точки зрения дипломатии и внешней политики, это нормальный и ожидаемый результат — когда ты ставишь какие-то цели и их добиваешься, ты должен этому радоваться. Но всякий, кто занимался изучением истории Евросоюза, знает, что евроинтеграция — это процесс. Так вот для нашей власти, которая очень много идеологических ставок сделала именно на это, процесс был важнее цели", — сказал Волошин.

Он добавил, что рад достигнутыми Украиной результатами: соглашением об ассоциации ("при всех его изъянах") и безвизовым режимом с ЕС — "но дальше — всё".

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"Абсолютно очевидно, что дальше кормить людей обещаниями, что за пределами этих достижений есть еще какие-то новые горизонты — это абсолютный обман… Но хватит ли — очевидно, что не хватит — смелости представителям власти и дипломатам честно сказать: ребята, нет ничего драматичного, у нас огромная повестка работы с ЕС по куче вопросов, давайте этим заниматься, но больших целей больше не будет", - подчеркнул эксперт, пояснив, что под такой большой целью "99,9% украинцев всегда понимали перспективу вступить в ЕС и тем самым решить для себя быстренько все вопросы".

А вопросы, какие? "Кому-то "свалить" на заработки, кому-то … получить доступ к региональным фондам структурного развития — все вот это и понималось под евроинтеграциией", — пояснил Волошин, подчеркнув, что этого Украине сегодня не только никто не гарантирует, "нам даже намекать на это европейцы не готовы".

Поэтому итоги саммита вполне ожидаемы, но при этом Киев не спешит менять идеологические установки в работе с населением: надо же дать гражданам какую-то привлекательную цель.

Реальной пользы это не принесёт. Украина, по словам политолога, настолько громко стучится в европейскую дверь, что у некоторых стран-членов ЕС возникает желание "не то что дверь не открывать, а дополнительный засов демонстративно прикрепить".

Волошин отметил, что чем больше в эту дверь стучать, тем меньше будет возможностей, закроют и "форточки".

По словам политолога, это нельзя считать неудачей — "по другому не могло и быть".

"К сожалению, какая-то значительная часть людей в это (в перпсективу вступления Украины в ЕС — Ред.) очень сильно поверили, а когда говорят, что за это еще и жизни отдавали, мне становится совсем грустно", - сказал Волошин.

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Эксперт добавил, что участники "евромайдана" имели разные мотивации: "страх авторитаризма, стремление добиться расследования избиения студентов, неприятие кланового режима, установленного Януковичем… у кого-то, может быть, ненависть к России, у кого-то — желание провести национальную революцию…".

"Но если кто-то реально умирал или шёл, по крайней мере, умирать на Майдан за вступление в ЕС, ну — извините, ребята, как бы цинично это не звучало, это была изначально сказка, которая никогда не воплотится в реальность", — резюмировал Волошин.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что итоговое заявление на саммите Украина-ЕС не удалось принять из-за того, что стороны не смогли достичь консенсуса, и "проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации".