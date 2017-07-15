Милости просим на работу. Безвиз, который на руку европейцам

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Милости просим… на работу

Польский Сейм недавно принял закон, который упрощает трудоустройство для сезонных рабочих. В то же время, для тех, кто хочет задержаться в стране дольше, трудностей не избежать, пишет UBR.

Сейчас на работу в Польшу по безвизу можно устроиться без оформления трудовой визы — достаточно иметь биометрический паспорт и приглашение от работодателя. На таких условиях можно находиться 90 дней за полгода — как и при туристическом безвизе.

Приглашения можно получить как напрямую от работодателя, так и при оформлении через кадровое агентство.

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Но сложнее придется тем, кто хочет устроиться в Польше не на сезон, а на более длительный период. С начала июля введены ограничения для агентств по трудоустройству: сроки найма иностранных рабочих теперь не должны превышать 18 месяцев.

Чтобы остаться более, чем на три месяца, отмечают эксперты, украинцы придумали следующую схему: едут по безвизу легально как туристы или в "бизнес-путешествие" на 90 дней, и уже на месте получают разрешение на работу.

Таким образом, украинцы могут находиться в Польше дольше положенных 90 дней, говорят эксперты, но предупреждают – способ полулегальный.

"Этот способ полулегальный, но поляки не хотят терять рабочую силу, поэтому в случае чего выручают своих подопечных. С одной стороны, коррупцию в Польше никто не отменял, с другой, заробитчан так много, что проверить всех инспекция по труду просто физически не успевает. Да и отправляют на родину в большинстве случаев только когда уж сильно проштрафишься — совершишь какое-то правонарушение, к примеру", — цитирует UBR зампредседателя профсоюза заробитчан "Трудовая солидарность" Виталия Махинько.

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По разным прогнозам, Польша наберет дополнительно 5 млн трудовых мигрантов в ближайшие годы. Более того, власти Польши используют украинцев как повод отказываться от квоты сирийских беженцев.

Для сравнения, в 2016 году резко выросло количество выданных разрешений на постоянную работу в Польше для граждан Украины. Если в 2015 году такие разрешения получили 50 тыс. украинцев, то в прошлом году — 125 тыс. По предварительным подсчетам, количество разрешений на временную работу украинцам составляет более 1,3 млн, при этом в 2015 году таких разрешений выдали 762 тыс.

Кроме того, с июня 2017 года, после введения безвизового режима, украинцы и в Венгрии могут работать лишь с биометрическим паспортом. Об этом пишет издание Mukachevo.net ссылаясь на запрос международной юридической компании Baker & McKenzie и ответ на него министерства экономики Венгрии.

Несмотря на то, что безвизовый режим как таковой не предусматривает путешествия с целью трудоустройства, этот момент скорректировали из-за изменений национального законодательства в Польше и Венгрии.

Упростить трудоустройство для украинцев Венгрия решила еще в июле 2016 года для уменьшения дефицита рабочей силы, а прежде всего в сфере информационных технологий, электроники, производства и строительства. То есть изменения касаются в первую очередь программистов, инженеров, строителей, водителей, швей, столяров и медсестер — профессий, недостающих в Венгрии.

Но с июня этого года, когда заработал безвизовый режим для Украины, все еще упростилось. Теперь, чтобы поехать в Венгрию и там трудоустроиться, украинцам вообще не нужны визы.

Ранее украинцы могли ехать в Венгрию по туристической визе и трудоустроиться в Венгрии за один день по упрощенной процедуре без оплаты разрешения на работу.

Теперь же с июня 2017 года, после введения безвизового режима, украинцы могут ехать в Венгрию просто с биометрическим паспортом. В течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после — должны получить вид на жительство.

Условием для трудоустройства украинцев в Венгрии по упрощенной процедуре есть документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации (диплом, трудовая книга и т.д.).

В соответствии с постановлением правительства Венгрии, в 2017 году минимальная зарплата составляет 127 000 форинтов (примерно 11000 грн.), а для неквалифицированных рабочих — 161 000 форинтов (примерно 15000 грн.).

По материалам из открытых источников интернет