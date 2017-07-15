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    Милости просим на работу. Безвиз, который на руку европейцам

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    Европа открывает для украинцев свои границы (625)

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    Польша и Венгрия упростили трудоустройство для украинцев, которые едут на сезонные работы. Теперь трудовую визу оформлять не нужно. А вот для тех, кто хочет задержаться надолго, возникнут дополнительные преграды. Сроки найма теперь не должны превышать 18 месяцев.
    Гастарбайтеры. Архивное фото
    Diennikwschodni.pl

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Милости просим… на работу

    Польский Сейм недавно принял закон, который упрощает трудоустройство для сезонных рабочих. В то же время, для тех, кто хочет задержаться в стране дольше, трудностей не избежать, пишет UBR

    Сейчас на работу в Польшу по безвизу можно устроиться без оформления трудовой визы — достаточно иметь биометрический паспорт и приглашение от работодателя. На таких условиях можно находиться 90 дней за полгода — как и при туристическом безвизе.

    Приглашения можно получить как напрямую от работодателя, так и при оформлении через кадровое агентство.

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    Но сложнее придется тем, кто хочет устроиться в Польше не на сезон, а на более длительный период. С начала июля введены ограничения для агентств по трудоустройству: сроки найма иностранных рабочих теперь не должны превышать 18 месяцев.

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    Чтобы остаться более, чем на три месяца, отмечают эксперты, украинцы придумали следующую схему: едут по безвизу легально как туристы или в "бизнес-путешествие" на 90 дней, и уже на месте получают разрешение на работу.

    Таким образом, украинцы могут находиться в Польше дольше положенных 90 дней, говорят эксперты, но предупреждают – способ полулегальный.

    "Этот способ полулегальный, но поляки не хотят  терять рабочую силу, поэтому в случае чего выручают своих подопечных. С одной стороны, коррупцию в Польше никто не отменял, с другой, заробитчан так много, что проверить всех инспекция по труду просто физически не успевает. Да и отправляют на родину в большинстве случаев только когда уж сильно проштрафишься — совершишь какое-то правонарушение, к примеру", цитирует UBR зампредседателя профсоюза заробитчан "Трудовая солидарность" Виталия Махинько. 

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    По разным прогнозам, Польша наберет дополнительно 5 млн трудовых мигрантов в ближайшие годы. Более того, власти Польши используют украинцев как повод отказываться от квоты сирийских беженцев

    Для сравнения, в 2016 году резко выросло количество выданных разрешений на постоянную работу в Польше для граждан Украины. Если в 2015 году такие разрешения получили 50 тыс. украинцев, то в прошлом году — 125 тыс. По предварительным подсчетам, количество разрешений на временную работу украинцам составляет более 1,3 млн, при этом в 2015 году таких разрешений выдали 762 тыс.

    Кроме того, с июня 2017 года, после введения безвизового режима, украинцы и в Венгрии могут работать лишь с биометрическим паспортом. Об этом пишет издание Mukachevo.net ссылаясь на запрос международной юридической компании Baker & McKenzie и ответ на него министерства экономики Венгрии. 

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    Несмотря на то, что безвизовый режим как таковой не предусматривает путешествия с целью трудоустройства, этот момент скорректировали из-за изменений национального законодательства в Польше и Венгрии.

    Упростить трудоустройство для украинцев Венгрия решила еще в июле 2016 года для уменьшения дефицита рабочей силы, а прежде всего в сфере информационных технологий, электроники, производства и строительства. То есть изменения касаются в первую очередь программистов, инженеров, строителей, водителей, швей, столяров и медсестер — профессий, недостающих в Венгрии.

    Но с июня этого года, когда заработал безвизовый режим для Украины, все еще упростилось. Теперь, чтобы поехать в Венгрию и там трудоустроиться, украинцам вообще не нужны визы.

    Ранее украинцы могли ехать в Венгрию по туристической визе и трудоустроиться в Венгрии за один день по упрощенной процедуре без оплаты разрешения на работу.

    Теперь же с июня 2017 года, после введения безвизового режима, украинцы могут ехать в Венгрию просто с биометрическим паспортом. В течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после — должны получить вид на жительство.

    Условием для трудоустройства украинцев в Венгрии по упрощенной процедуре есть документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации (диплом, трудовая книга и т.д.).

    В соответствии с постановлением правительства Венгрии, в 2017 году минимальная зарплата составляет 127 000 форинтов (примерно 11000 грн.), а для неквалифицированных рабочих — 161 000 форинтов (примерно 15000 грн.).

    По материалам из открытых источников интернет

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