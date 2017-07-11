Членство в НАТО очередная геополитическая "морковка на веревке" - Золотарев

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе и его предложение было принято, пишут РИА Новости.

"Сейчас нигде, ни в каких документах НАТО не говорит о предоставлении Украине ПДЧ. Да, речь идет о политике ожидания мощных сигналов, об интенсификации сотрудничества, но это общие слова. Нигде не говорится о конкретных обязательствах и конкретных планах. Это означает то, что идея получения ПДЧ превращается в очередную геополитическую морковку на веревке на смену евроинтеграции, которую будут держать перед носом украинского обывателя", — сказал Золотарев.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Сайт Президента Украины Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве

В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.