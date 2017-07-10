Киев пока не будет подавать заявку на членство в НАТО – Порошенко

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Киев пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев организации, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Порошенко подписал закон 6 июля.

"Отныне наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в НАТО… Хочу подчеркнуть, что это не значит, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Это значит, что нам нужно построить реальную программу реформ, сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и тут нам нужна помощь наших партнеров по НАТО", — сказал Порошенко в понедельник, открывая заседание комиссии Украина – НАТО.

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Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.