Хроника 9 июля: госсекретарь США и генсек ООН в Киеве, самолеты НАТО в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 9 июля, Украину посетили госсекретарь США и генсек ООН, ПА ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, а зону АТО посетила делегация Европарламента. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украину посетили госсекретарь США и генсек ООН

Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал с визитом в Киев. Как заявил Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, Российская Федерация должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, в частности, в вопросе прекращения огня. Помимо этого президент Украины на совместном брифинге с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил, что Организация объединенных наций должна принимать более активное участие в решении актуальных вопросов Украины.

ПА ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины

Участники пленарного заседания ПА ОБСЕ в воскресенье проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении территориальной целостности Украины. Сообщается, что российская делегация голосовала против принятия резолюции. В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова.

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Зону АТО посетила делегация Европарламента

Делегация Европарламента посетила зону проведения антитеррористической операции. Известно, что они уже посетили Широкино, которое, по словам вице-спикера Ирины Геращенко, невозможно восстановить и отстроить, и Мариуполь, где общались с местными жителями и переселенцами.

Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 стартовали в Черном море

Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 проходят с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины. В учениях задействуют около 10 кораблей и катеров пограничной службы страны, география учений охватит территорию от Измаила до Очакова. Для участия в учениях в Одессу уже прибыли два военных самолета стран НАТО, которые привезли военных и снаряжение для учений, и три судна Военно-морских сил Турции, в том числе подводная лодка.

Украина ведет переговоры о поставках угля с крупнейшей компанией США

Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией США — Xcoal Energy & Resources. Сейчас готовится двусторонняя встреча между представителями Украины и США "по стратегическим поставкам угля для украинских нужд". Объемы поставок угля в Украину могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.

Пограничники задержали друга "Гиви" и "Моторолы"

Правоохранители задержали в начале июня на границе с Приднестровьем товарища ополченцев ДНР "Гиви" и "Моторолы". Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, орден "Красная звезда", смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.

Стрельба и массовое ДТП в Киевской области

В поселке Водогон на столичной Оболони в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и лицами, которые вырубали лес, а после — массовое ДТП. Как сообщил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, во время инцидента грузовик повредил 4 автомобиля. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель нацелился на толпу, однако полиция его задержала. Потерпевших в результате инцидента нет.

Сразу несколько звезд российского кино попали в базу "Миротворца"

В базу данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму попали сведения о российских актерах Дмитрии Дюжеве, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Данииле Спиваковском из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. При этом, на странице "Миротворца" в Facebook сообщается, что Дюжев стал 999-м российским артистом, который попал в базу сайта.

Беспорядки в Гамбурге: пострадали почти 500 полицейских

В ходе столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали около 500 полицейских. Об этом заявил начальник оперативного отдела полиции города Хартмут Дудде на пресс-конференции. По его словам, 476 полицейских пострадали с четверга. По последним данным, 186 человек были задержаны, еще 119 арестованы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщалось.

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Лесные пожары в Канаде: чрезвычайное положение

В канадской провинции Британская Колумбия бушуют одновременно 182 лесных пожара. Согласно информации, за последние два дня их количество увеличилось в три раза. Впервые за последние 14 лет по всей провинции было объявлено чрезвычайное положение. Различную помощь в Британской Колумбии присылают другие канадские провинции. Но большинство усилий пожарных сводятся на нет засушливой погодой и высокой температурой воздуха.

Ежегодно во второе воскресенье июля в некоторых странах мира, в том числе и в Украине, отмечается профессиональный праздник — День рыбака. Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать ее в питании, а также для получения рыбьего жира. Напомним, что Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня.