наверх
26.05.201706:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Члены НАТО готовы продолжать укреплять партнерство с Украиной - генсек

    (обновлено: )17
    По словам Йенса Столтенбера, лидеры стран-членов заявили о поддержке усилий по полномасштабной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.
    Саммит НАТО в Брюсселе. Йенс Столтенберг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Многие лидеры 28 стран НАТО заявили о готовности продолжать укреплять практическое и политическое партнерство с Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп и терроризм: повестка дня саммита НАТО

    "Было четко заявлено многими членами НАТО, что мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной, оказывать практическую и политическую поддержку", — сказал Столтенберг после саммита в четверг.

    Читайте также — Информполитика: Донбасс уходит в… интернет

    Он также отметил, что лидеры стран-членов заявили о поддержке усилий по полномасштабной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

    "Была выражена поддержка усилиям, которые позволят выполнить минские соглашения, особенно в том, что касается обеспечения доступа международных наблюдателей", — сказал генсек.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Всеукраинская облава на налоговиков
      Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
      Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
      Защитники украинского языка. Архивное фото
      75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
      Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
      Кровавый теракт в Манчестере