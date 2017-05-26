Члены НАТО готовы продолжать укреплять партнерство с Украиной - генсек

КИЕВ, 26 мая – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Многие лидеры 28 стран НАТО заявили о готовности продолжать укреплять практическое и политическое партнерство с Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Было четко заявлено многими членами НАТО, что мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной, оказывать практическую и политическую поддержку", — сказал Столтенберг после саммита в четверг.

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Он также отметил, что лидеры стран-членов заявили о поддержке усилий по полномасштабной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Была выражена поддержка усилиям, которые позволят выполнить минские соглашения, особенно в том, что касается обеспечения доступа международных наблюдателей", — сказал генсек.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.