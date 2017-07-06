Порошенко подписал закон, закрепляющий стремление Украины в НАТО

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Президент пообещал подписать документ.

"Президент Петр Порошенко подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины". Закон был принят Верховной радой Украины 8 июня 2017 года", — сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

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Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.