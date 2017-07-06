наверх
06.07.201711:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко подписал закон, закрепляющий стремление Украины в НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (263)

    (обновлено: )11005
    В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.
    Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

    Надежда Савченко о вступлении Украины в НАТО. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Савченко об Украине в НАТО: нас там никто не ждет

    Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Президент пообещал подписать документ.

    "Президент Петр Порошенко подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины". Закон был принят Верховной радой Украины 8 июня 2017 года", — сообщили в пресс-службе.

    В сообщении отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

    Читайте также: Стук в закрытую дверь. Рада высказалась "за" НАТО

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стопкадр видеообращения Виктора Януковича
    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: штурм парламента, атака на Верховный суд